5 alternativas ao PPR para preparar a sua reforma

Os Planos de Poupança Reforma (PPR) são dos produtos financeiros mais populares entre os portugueses. Mas esta não é a única opção para investir para a reforma. Há outras soluções que vale a pena considerar.

A escolha deverá ter em conta o prazo do investimento, os objetivos que pretende alcançar e o risco que está disposto a assumir. Conheça cinco alternativas ao PPR.

Certificados de Aforro e do Tesouro: Investir com capital garantido

Os certificados de Aforro e do Tesouro são produtos de dívida pública. Ao subscrevê-los, está a emprestar dinheiro ao Estado português e, em troca, recebe juros. Ambos têm capital garantido, mas apresentam diferenças.

Os primeiros permitem começar com montantes reduzidos (100 euros) e reforçar a poupança ao longo do tempo. Os juros estão indexados à Euribor e são capitalizados trimestralmente, ou seja, são somados ao capital investido e também passam a render juros. Neste caso, o resgate é possível após três meses.

Já os Certificados do Tesouro exigem um investimento inicial superior (1000 euros). Os juros são pagos anualmente e não são capitalizados. Além disso, só pode resgatar o dinheiro depois de decorrido um ano.

São opções a considerar por quem privilegia a segurança, embora a remuneração possa ser menos atrativa do que a de produtos com maior risco.

Seguros de capitalização: Poupar através de entregas regulares

Os seguros de capitalização permitem constituir uma poupança através de um investimento único ou de entregas periódicas, consoante as condições contratadas.

Existem modalidades com capital garantido e outras em que o valor acumulado depende da evolução dos mercados financeiros. É o caso dos seguros ligados a fundos de investimento, em que há risco de perda de capital.

Antes de contratar um seguro de capitalização, compare a remuneração, as comissões e as condições de resgate, pois estes fatores podem ter um impacto significativo no rendimento destes produtos.

ETF e fundos de investimento: Diversificar com um único investimento

Os ETF e os fundos de investimento permitem aplicar dinheiro numa carteira diversificada de ativos, como ações e obrigações, sem ter de comprar individualmente cada um desses ativos.

Os ETF são negociados em bolsa e, geralmente, procuram replicar o desempenho de um índice. Por isso, tendem a apresentar custos de gestão mais baixos.

Já os fundos de investimento tradicionais são, muitas vezes, geridos ativamente por profissionais que selecionam os ativos da carteira, o que pode traduzir-se em comissões mais elevadas.

Em ambos os casos, o risco depende dos ativos escolhidos. O valor do investimento pode subir ou descer e não existe, na maioria dos casos, garantia de capital. Ao escolher um ETF, pondere optar por um de acumulação, pois reinveste os rendimentos gerados, aproveitando o efeito dos juros compostos.

Qual a melhor alternativa para preparar a reforma?

Não existe uma solução ideal para todas as pessoas. Ao escolher entre um ou outro produto deve considerar não só o capital disponível, mas também o tempo que lhe falta até à reforma e a sua tolerância ao risco.

Por exemplo, se ainda está a muitos anos de se reformar, pode ter maior margem para investir em produtos com potencial de valorização, mas também com maior risco. À medida que a reforma se aproxima, poderá fazer sentido privilegiar soluções mais conservadoras.

Mais importante do que escolher um único produto é começar a poupar, manter a regularidade dos investimentos e rever as aplicações ao longo do tempo.