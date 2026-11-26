A experiência de já ter sido mãe não significa que tudo se repita da mesma forma. Que o diga Bruna Quintas, que está a viver uma nova etapa da maternidade com o nascimento do segundo filho, Gaspar. A atriz recorreu às redes sociais para partilhar uma dificuldade inesperada nesta fase: está com os mamilos feridos e tem sentido dores intensas durante a amamentação.

Ao contrário do que aconteceu quando amamentou Matilda, a filha mais velha, Bruna Quintas está agora a enfrentar um desafio com o qual ainda não se tinha deparado. Desta vez, está a amamentar um bebé que já tem dentes e que, segundo explicou, tem vontade de a morder.

«Ainda não consegui responder a todas as mensagens que recebi por causa desta questão dos mamilos feridos. Para mim está a ser uma novidade, porque a Matilda, eu a amamentei também, mas não até tão tarde. Então, nunca passei por esta fase de amamentar uma criança que já tem dentes e que tem vontade de me morder», contou a atriz numa publicação partilhada nas stories do Instagram.

«Há duas noites que não durmo»: atriz fala das dores durante a amamentação

O desconforto tem sido tão intenso que já está a afetar o descanso da atriz. Bruna Quintas revelou que tem passado noites difíceis devido às dores nos mamilos e à frequência com que o bebé procura a mama.

«Há duas noites que não durmo, porque tenho muitas dores nos mamilos. Porque ele quer estar sempre na mama, e eu tenho os mamilos feridos», desabafou.

Perante a situação, a atriz admitiu estar a pensar recorrer a produtos que possam ajudar na recuperação da pele. «Portanto, acho que agora vou comprar uns pensos, tipo discos, para ajudar na cicatrização. Sinto que estou em pós-parto», explicou.

Bruna Quintas aproveitou ainda para agradecer as mensagens e sugestões que tem recebido dos seguidores, garantindo que está a tentar responder a todos. «Estão a ser muito queridas, e vou tentar responder a toda a gente», acrescentou.

Mamilos feridos durante a amamentação: o que pode estar na origem?

A dor nos mamilos é uma das dificuldades que podem surgir durante a amamentação. De acordo com informação disponibilizada pelo SNS 24, o desconforto pode estar relacionado com a posição da mãe e do bebé ou com a forma como a criança pega na mama.

As fissuras, também conhecidas como gretas, podem tornar as mamadas particularmente dolorosas. Por isso, quando existe dor, é importante procurar apoio de profissionais de saúde ou de especialistas em amamentação, que podem ajudar a identificar a causa e corrigir eventuais dificuldades na pega.

A orientação do SNS 24 é clara: se a mãe sentir dor durante a amamentação, deve procurar apoio para perceber o que está a provocar o desconforto. O NHS, serviço público de saúde britânico, também recomenda pedir ajuda precocemente, sobretudo quando os mamilos apresentam fissuras ou sangramento.

No caso de Bruna Quintas, a atriz relacionou a novidade desta experiência com o facto de estar a amamentar um bebé mais crescido, que já tem dentes. Ainda assim, não foi apresentada uma avaliação clínica que permita determinar a causa concreta das lesões.

Bruna Quintas e Guilherme Moura são pais de dois filhos

Recorde-se que Bruna Quintas e o companheiro, o também ator Guilherme Moura, foram pais pela segunda vez em janeiro de 2026, com o nascimento de Gaspar.

A atriz já era mãe de Matilda, que nasceu em junho de 2021. Desde a chegada do segundo filho, tem partilhado com os seguidores alguns momentos desta nova fase familiar, incluindo os desafios e as emoções dos primeiros tempos após o nascimento do bebé.