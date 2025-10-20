Facebook Instagram
Padrão leopardo invade o Amazon Haul: as melhores peças a preços irresistíveis

Chinelos, blusas, calças e acessórios: o padrão leopardo invade a mais recente aposta da Amazon.
IOL
Hoje às 10:52

O que podemos comprar na grande rival da Temu e Shein criada pela Amazon?

O animal print continua a ser uma das tendências mais fortes da moda, e o novo Amazon Haul não ficou indiferente a este fenómeno. A plataforma de compras da Amazon dedicada a produtos acessíveis chegou com uma vasta seleção de artigos com padrão leopardo, desde vestuário a acessórios, com preços que começam nos 2 euros. Esta aposta da Amazon vem desafiar diretamente gigantes como a Temu e a Shein, que já dominavam este segmento de mercado.

Na galeria de produtos que preparámos, encontramos chinelos e collants de leopardo, blusas compridas e de manga larga, calças largas e de ganga com este estampado icónico, cintos, gorros quentes forrados, bolsas, óculos de sol e até orelhas de gato com design leopardo. Para quem procura conforto em casa, há opções de pijamas e vestidos curtos, todos mantendo a estética animal print que nunca sai de moda.

O que torna estes produtos particularmente apelativos é a combinação entre estilo e preço acessível. Até produtos como a blusa leopardo ou as calças de ganga, peças perfeitas para este outono, não ultrapassam os 10 euros. Com estes preços, seguir as tendências torna-se mais fácil para todos.

Os envios estão garantidos num prazo máximo de duas semanas. Para os fãs do padrão leopardo, o Amazon Haul é mais uma opção de compras online com preços competitivos.

