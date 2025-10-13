O que podemos comprar na grande rival da Temu e Shein criada pela Amazon?

Este artigo pode conter links afiliados*

A Amazon acaba de lançar uma nova plataforma que redefiniu o conceito de compras online. O Amazon Haul é uma experiência de compras completamente diferente, dedicada a produtos com preços muito acessíveis — maioritariamente até aos 20 euros — que rivaliza diretamente com plataformas asiáticas como a Temu e a Shein. Após desembarcar nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, chegou recentemente a Espanha.

O que torna o Amazon Haul diferente é que não é apenas um catálogo de preços acessíveis — é uma experiência completamente separada do resto do site da Amazon. Funciona numa lógica de design mobile-first, muito semelhante às apps da Temu e Shein, com produtos enviados diretamente da China que chegam em 1 a 2 semanas. O modelo de negócio baseia-se em eliminar intermediários e enviar os artigos diretamente dos fabricantes para os clientes, permitindo oferecer preços impressionantes. O melhor? A Amazon não descuida a confiança dos consumidores: todos os produtos têm avaliações verificadas, beneficiam das condições de garantia padrão da marca, e existe direito de devolução gratuita até 15 dias após a entrega. Além disso, oferece envio gratuito em compras acima de um certo valor.

Para quem quiser explorar esta nova plataforma, preparámos uma galeria com produtos reais disponíveis no Amazon Haul, de diversas categorias. Na secção de roupa para mulher, há sugestões que vão desde camisolas às riscas por 11€ a calças de perna larga com padrão de vaca por 6€, casacos impermeáveis em azul ou verde por 11€ ou até duas blusas de padrão leopardo por 7€ cada. Já na área de cozinha, é possível encontrar desde abridores de frascos a 5€ a tigelas em forma de coco por 4€, prateleiras adesivas que não exigem perfuração a 8€ ou sacos de arrumação em malha por 3€. Para os mais práticos, a secção de eletrónica inclui pequenas soluções úteis, como caixas de armazenamento para cabos a 2€, e na de beleza há opções como um conjunto de quatro esponjas de maquilhagem a apenas 2€.

Descubra todas as sugestões na galeria— uma seleção que mostra como o Amazon Haul está a unir variedade, preço e confiança numa experiência de compras completamente nova.

