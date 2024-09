Este gadget está a ajudar os pais a afastar os filhos do telemóvel e a focá-los nos estudos

Vivemos numa era em que o telemóvel se tornou uma extensão de nós mesmos. A maioria de nós já sentiu a dificuldade de desligar dos ecrãs, seja em momentos familiares, em saídas com amigos, ou até mesmo quando estamos a tentar focar-nos no trabalho ou nos estudos. Se já se encontrou a pegar no telemóvel por hábito, sem necessidade real, este artigo é para si.

Uma das principais razões pela qual as pessoas têm dificuldade em afastar-se do telemóvel é a falta de controlo sobre o tempo de utilização. É comum perder a noção das horas enquanto se navega nas redes sociais ou se responde a mensagens. No entanto, existe uma solução para recuperar o controlo e libertar-se deste vício. A capa de bloqueio de telefone iDiskk com temporizador pode ser a solução perfeita para si.

Como funciona esta caixa de bloqueio?

O conceito é simples, mas extremamente eficaz: trata-se de uma caixa com temporizador que permite bloquear o telemóvel por um período à sua escolha. Uma vez definido o tempo, o acesso ao dispositivo fica bloqueado até o temporizador expirar, assegurando que se possa concentrar em tarefas prioritárias ou desfrutar de momentos de qualidade com a família e amigos.

Esta solução é especialmente útil para quem tem filhos, pois oferece mais controlo em momentos importantes como os trabalhos de casa ou a preparação para exames. Assim, os mais novos conseguem focar-se totalmente nos estudos, melhorando a concentração e o desempenho. Além disso, esta caixa de bloqueio pode ser uma ótima ferramenta educativa, ajudando a ensinar-lhes uma lição valiosa: a importância de aproveitar o mundo real, longe das distrações digitais.

Em vez de limitar o uso dos dispositivos, este produto promove uma gestão consciente do tempo, oferecendo um equilíbrio mais saudável entre a vida digital e a realidade.

Este dispositivo é pequeno e portátil, com um design elegante e compacto. Com dimensões de apenas 20,6 x 9,6 x 2,2 cm, a Phone Lock Box pode ser transportada numa bolsa ou mochila, permitindo que leve consigo esta ferramenta de autocontrolo para qualquer lado. É compatível com a maioria dos telemóveis Android e iPhone, facilitando o seu uso em diversas situações do dia a dia.

Outra grande vantagem é a bateria de longa duração. Com uma capacidade de 320 mAh e um tempo de espera de até 90 dias, não terá de se preocupar em carregar a caixa frequentemente. Duas horas de carregamento são suficientes para garantir um funcionamento eficiente, com a conveniência de portas USB-C e Lightning integradas.

E se, de repente, precisar do telemóvel?

Se bloquear o telemóvel durante um período indesejado ou surgir uma emergência, o design inteligente desta caixa oferece uma função de desbloqueio de emergência. Basta pressionar o botão repetidamente para conseguir aceder ao telemóvel em situações extraordinárias, oferecendo-lhe segurança e tranquilidade.

Uma solução para a vida moderna

Se procura uma forma simples de controlar o tempo que passa no telemóvel e libertar-se do vício digital, este dispositivo pode ser o aliado ideal para o ajudar a recuperar a concentração e a aproveitar mais momentos sem distrações. Ao usar esta caixa de bloqueio com temporizador, estará a dar um passo importante rumo a um estilo de vida mais equilibrado, reduzindo a dependência do telemóvel e ganhando mais tempo para o que realmente importa.

Veja aqui o preço do produto