Contagem decrescente para a Festa de Ofertas Prime: Amazon prepara promoções a 7 e 8 de outubr

Moda, tecnologia e beleza estão entre as categorias em destaque na Festa de Ofertas Prime, nos dias 7 e 8 de outubro
IOL
Hoje às 10:33
Festa de Ofertas Prime 2025
Festa de Ofertas Prime 2025
Preços destas Tommy Hilfiger caiu a pique. É aproveitar antes que este modelo clássico esgote

A Amazon realiza a Festa de Ofertas Prime em Portugal nos dias 7 e 8 de outubro. O evento, exclusivo para membros Prime, arranca às 23h00 de 6 de outubro (hora portuguesa) e prolonga-se até dia 8 de outubro. Durante estes dois dias, estarão disponíveis milhares de ofertas em categorias como moda, eletrónica, brinquedos, artigos para a casa e beleza, assinalando o arranque da época de compras de outono.

Entre as propostas, destacam-se reduções em marcas conhecidas como Levi’s, New Balance, Sony e Samsonite. Também há promoções em produtos do dia a dia, desde artigos básicos para o lar até equipamentos tecnológicos. O formato inclui “ofertas flash”, disponíveis por tempo limitado, e listas de sugestões personalizadas que facilitam a procura de oportunidades.

Um estudo recente da HarrisX mostra que os portugueses encaram este tipo de eventos como uma ajuda para gerir melhor o orçamento. Quase metade dos inquiridos considera que as promoções aliviam despesas, enquanto outros afirmam que planeiam antecipadamente as compras em função destas datas. Com o outono a instalar-se, a organização das compras ganha relevância, seja para preparar a estação, seja para começar a pensar nos presentes da época festiva.

Para além dos descontos, os membros Prime beneficiam de entregas rápidas e gratuitas, incluindo ao fim de semana, e podem optar por receber as encomendas em casa, em cacifos ou pontos de recolha. O serviço integra ainda outros benefícios, como acesso a filmes e séries, armazenamento de fotografias e jogos digitais. Uma proposta que junta conveniência e variedade, reforçada por este calendário de promoções pensado para quem gosta de antecipar as compras.

