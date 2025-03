Marque na agenda: nestes dias os preços da Amazon vão cair a pique

Este artigo pode conter links afiliados*

A Festa de Ofertas de Primavera da Amazon vai decorrer de 25 a 31 de março com centenas de milhares de ofertas e descontos incríveis, incluindo produtos de marcas populares como Samsung, Adidas, Puma, Dodot, Xiaomi, Philips, Bosch, LG, entre outras

67% dos portugueses procuram produtos para o dia-a-dia nesta Primavera

Até 40% de desconto em todas as categorias incluindo Casa, Eletrónica, Cozinha, Moda e muito mais, com entrega rápida e conveniente para ajudar os clientes a tirar o máximo proveito da Primavera

Está de regresso a Festa de Ofertas de Primavera da Amazon, que decorre em Portugal das 23h00 do dia 24 março até às 22h59 do dia 30 de março na página FESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA, com descontos até 40%.

FESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA

De acordo com um estudo realizado pela HarrisX, a Primavera é a altura do ano em que 67% dos compradores online em Portugal procuram produtos essenciais do dia-a-dia em lojas online. 77% consideram mais emocionante conseguir uma oferta num produto que já planeavam comprar (vs. 23% num produto que não tencionavam comprar). Com 43% dos compradores com intenções de poupar dinheiro nesta altura do ano, a Festa de Ofertas de Primavera da Amazon é a oportunidade ideal para encontrarem até 40% de desconto em todas as categorias incluindo Casa, Eletrónica, Cozinha, Moda e muito mais.

“Estamos muito satisfeitos por dar aos nossos clientes a possibilidade de poupar em grande com ofertas em centenas de milhares de produtos em todas as categorias nesta Festa de Ofertas de Primavera da Amazon. Sabemos que os nossos clientes adoram eventos de descontos, com 58% dos compradores online em Portugal a assumirem que as poupanças resultantes de descontos são a principal razão para escolherem um retalhista quando fazem compras online. A Festa de Ofertas de Primavera da Amazon oferece aos nossos clientes grandes poupanças em artigos essenciais para a Primavera”, refere a Portugal Country Leader na Amazon, Inês Ruvina.

Os clientes podem aceder a FESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA para obterem as melhores dicas sobre como encontrar as ofertas certas para os seus interesses, incluindo:

Ver uma oferta: Esta é a forma mais fácil de pré-visualizar, acompanhar e comprar as ofertas relâmpago por tempo limitado, com alertas no site e na app da Amazon.

Esta é a forma mais fácil de pré-visualizar, acompanhar e comprar as ofertas relâmpago por tempo limitado, com alertas no site e na app da Amazon. Alertas de ofertas: Os clientes podem subscrever e receber notificações de alertas de ofertas para artigos recentemente pesquisados e visualizados no site e na app. Tudo o que têm de fazer é visitar a página do evento Festa de Ofertas de Primavera da Amazon na app Amazon Shopping até ao dia do evento e criar alertas de ofertas para receber notificações push durante o mesmo.

Os clientes podem subscrever e receber notificações de alertas de ofertas para artigos recentemente pesquisados e visualizados no site e na app. Tudo o que têm de fazer é visitar a página do evento Festa de Ofertas de Primavera da Amazon na app Amazon Shopping até ao dia do evento e criar alertas de ofertas para receber notificações push durante o mesmo. Lista de Desejos: Adicione produtos à sua Lista de Desejos e receba notificações se as suas principais opções estiverem incluídas numa oferta da Festa de Ofertas de Primavera da Amazon.

Adicione produtos à sua Lista de Desejos e receba notificações se as suas principais opções estiverem incluídas numa oferta da Festa de Ofertas de Primavera da Amazon. Encontrar ofertas personalizadas: A Amazon facilita aos clientes a procura de ofertas que lhes interessam através de recomendações personalizadas. Os clientes podem ver listas de ofertas personalizadas, incluindo “ofertas recomendadas para si”, “ofertas relacionadas com as suas listas”, “ofertas com mais de 4 estrelas para si” e “ofertas relacionadas com produtos no seu carrinho”.

A Amazon facilita aos clientes a procura de ofertas que lhes interessam através de recomendações personalizadas. Os clientes podem ver listas de ofertas personalizadas, incluindo “ofertas recomendadas para si”, “ofertas relacionadas com as suas listas”, “ofertas com mais de 4 estrelas para si” e “ofertas relacionadas com produtos no seu carrinho”. Ofertas WOW!: Produtos de marcas de topo, com novas ofertas a ser lançadas todos os dias durante o evento, com destaque para as tendências, incluindo Cuidado Pessoal, Casa e Tecnologia.

Entregas rápidas e gratuitas com Amazon Prime

Todos os clientes da Amazon podem comprar nesta Festa de Ofertas de Primavera da Amazon, e os clientes Amazon Prime poderão desfrutar de descontos exclusivos Prime. Isto para além de todos os benefícios habituais dos clientes Amazon Prime, incluindo a entrega rápida e a possibilidade de escolher a opção de entrega que melhor se adapta às suas necessidades durante a Festa de Ofertas de Primavera da Amazon.

Os clientes Amazon Prime em Portugal têm acesso a entregas gratuitas e ilimitadas em milhões de produtos em apenas 2 dias, incluindo entregas aos fins-de-semana e a possibilidade de receber as suas encomendas como preferirem: em casa, num cacifo Amazon, e nos milhares de pontos de recolha da rede dos CTT.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.