Esqueça a água engarrafada: este produto coloca-se na torneira e é o filtro mais vendido da Amazon

Temos de fazer uma nota prévia: se é daquelas pessoas que apenas bebe água engarrafada com receio da qualidade da que sai da torneira, saiba que pode abandonar esse hábito. Em Portugal, 98,88% da água distribuída para consumo humano é segura, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

“As análises à qualidade da água na torneira do consumidor são feitas a vários parâmetros físico-químicos e microbiológicos, assim como a cheiro, sabor, cor, e até radioatividade. Ao escolher água da torneira em vez de a comprar engarrafada, além de ser mais amigo do ambiente (deixa de contribuir com resíduos de plástico ou de vidro), consegue uma poupança considerável por ano”, escreve a Deco Proteste.

Se mesmo assim não se sentir confortável a beber água diretamente da torneira, pode comprar o filtro de água mais vendido da Amazon e que se aplica na torneira. Um produto com tanto sucesso que foi mesmo tema de um artigo do El Pais. “Com o modelo Brita On Tap , campeão de vendas em sua categoria, o sabor ou cheiro da água que sai da torneira não será mais um problema porque a purifica da forma mais completa”, escreve o jornal espanhol.

Trata-se de um sistema de filtragem da água, fácil de instalar na torneira e que oferece várias vantagens, fazendo com que não sinta sabores desagradáveis – especialmente útil para zonas em que a água tem níveis de calcário mais elevados.

Uma das características distintivas deste modelo é o seu indicador de filtro de mudança, que exibe de maneira clara o estado do filtro e alerta para o momento exato de trocar o cartucho. Este recurso garante que a água filtrada esteja sempre nas melhores condições possíveis. O cartucho tem uma longa duração, sendo capaz de filtrar até aproximadamente 600 litros de água antes de necessitar de substituição. A troca do fluxo de água é simples e conta com três posições distintas.

Para purificar, este produto da Brita utiliza um filtro de carbono ativado que reduz as substâncias que podem alterar o sabor da água, enquanto o permutador iónico diminui a concentração de metais e a membrana de fibra oca filtra partículas e 99,9% das bactérias. Assim, o filtro permite preservar valiosos minerais como cálcio e magnésio, essenciais para a saúde, enquanto melhora significativamente o sabor da água.

O produto é alimentado por bateria e não requer ferramentas para a instalação, o que facilita seu uso imediato. É compatível com a maioria das torneiras e inclui cinco adaptadores para assegurar que consegue instalá-lo em vários modelos.

Os clientes da Amazon deixaram avaliações muito positivas a este produto, destacando a facilidade de instalação, uso e manutenção. As avaliações apontam um conforto geral de 4,7 em 5, facilidade de montagem de 4,5 em 5, usabilidade de 4,5 em 5, e facilidade de instalação de 4,4 em 5.

Um cliente, por exemplo, destaca que o produto superou todas as suas expectativas e elogia sua versatilidade e eficácia na filtragem da água. Outro consumidor mencionou a conveniência de não precisar de comprar água engarrafada, contribuindo para a redução de plásticos.