Esta pasta de dentes branqueadora um dos produtos mais populares do momento na Amazon

É um dos produtos mais populares na Amazon e lidera o top de vendas na categoria de saúde. Trata-se de uma pasta de dentes branqueadora fabricada em Itália. Mas o que é que tem de diferente? Com uma base de mais de 16 mil avaliações que lhe conferem uma média sólida de 4,4 estrelas, a ‘loucura’ à volta deste produto parece estar numa fórmula tradicional italiana com uma abordagem eficaz de branqueamento.

Entre os que experimentaram a pasta de dentes da Marvis, surgem comentários que destacam a sensação de frescura mais duradoura e real capacidade de branqueamento com o tempo. Um utilizador partilha que "a frescura dura muito e nota-se que os dentes ficam mais limpos do que com outras marcas".

A capacidade de clarear os dentes é outro aspeto frequentemente mencionado nas críticas. Um utilizador comenta que "num mês corrigiu o tom dos dentes, branqueou e até eliminou manchas de tabaco".

O preço fica bastante acima das pastas que compramos no supermercado (custa 7,43€, atualmente com um desconto de 29%), mas as opiniões dos consumidores sugerem que o custo é justificado pela qualidade. "A única pasta de dentes com a qual noto de verdade que me branqueia os dentes," comenta outro cliente.

Um dos grandes benefícios desta pasta de dentes é a sua capacidade de eliminar eficazmente a placa bacteriana, ajudando a prevenir as cáries.

