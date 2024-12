81,9% das mulheres não consegue alcançar as suas ambições financeiras

Em Lisboa, oito em cada 10 mulheres estão aquém das suas ambições financeiras, revela o relatório “Women & Wealth”, lançado pela comunidade Portuguese Women in Tech.

Metade das mulheres em Lisboa não chegou a avançar com a ideia de negócio, devido a desafios a nível financeiro, falta de segurança, conhecimento e desmotivação, aponta o relatório “Women & Wealth”. Mais, quase quatro em cada 10 considera que o seu salário não é justo e metade não tem qualquer contribuição para as decisões financeiras no seu contexto profissional.

As conclusões são da 2ª edição do relatório “Women & Wealth”, lançada pela comunidade Portuguese Women in Tech, e que se dedicou a analisar o cenário atual no que diz respeito à relação que as mulheres têm com as questões de literacia financeira

O relatório revela ainda que uma esmagadora maioria das mulheres (81,9%) está aquém das suas ambições financeiras. 42% destas mulheres considera ter apenas conhecimentos básicos relacionados com literacia financeira, com apenas uma em cada 10 a afirmar ter conhecimentos avançados neste âmbito.

No contexto profissional, metade das mulheres questionadas diz não ter qualquer contribuição para as decisões financeiras na sua empresa/na empresa onde trabalha, sendo que apenas 11,6% lidera as responsabilidades neste contexto. Dentro da fatia que representa as mulheres que dizem ser as principais responsáveis pelas decisões financeiras na sua empresa, 37,5% assume ter apenas conhecimentos básicos relacionados com literacia financeira e 6,3% chega mesmo a admitir não ter quaisquer conhecimentos.

Já no contexto familiar, o cenário é um pouco mais positivo, com 44,2% das mulheres a liderar a responsabilidade pelas decisões financeiras no seu agregado e 55,1% a partilhar essa responsabilidade com outra(s) pessoa(s). Ainda assim, entre as mulheres que afirmam ser as principais decisoras nestas questões, 32,7% assume ter apenas conhecimentos básicos no que diz respeito a literacia financeira.

No campo da remuneração, quase quatro em cada 10 inquiridas considera que o salário que recebe neste momento não é justo, tendo em conta as suas capacidades/conhecimentos/função. Destas, duas em cada 10 sentem que o facto de serem mulheres tem implicações nesta questão. De sublinhar ainda que, dentro do grupo de mulheres que não consideram o seu salário justo, 37% confessa nunca ter tentado negociá-lo.

Passando para o universo do empreendedorismo, seis em cada 10 mulheres dizem já ter tido pelo menos uma ideia de negócio, sendo que, destas, 50% confirma não ter avançado de todo com a ideia e 15,9% afirma ter avançado, mas não chegado a concretizá-la.

Quando questionadas acerca das razões que as levaram a não conseguir concretizar ou a nem sequer avançar com a sua ideia de negócio, 53,4% alega desafios a nível financeiro, 51,7% falta de segurança e 43,1% falta de conhecimento. Ainda há quem afirme que não foi levada a sério por ser mulher (10,3%). Mesmo entre a fatia das mulheres que conseguiram concretizar a sua ideia de negócio (11,4%), 80% continua a assumir-se aquém das suas ambições financeiras.

“Os resultados desta 2.ª edição do relatório ‘Women & Wealth’ mostram que a grande maioria das mulheres tem ambições financeiras mais elevadas do que aquelas que conseguiu atingir, sendo que acredito que a falta de literacia se torna num obstáculo considerável para muitas delas. Tanto a falta de conhecimento como a consequente falta de segurança acabam por se refletir em diversos contextos, quer em questões como negociar salário e avançar com ideias de negócio, como na dificuldade em participar ativamente nas decisões financeiras, seja no âmbito profissional ou familiar. Ao promover a literacia financeira no feminino, não estamos apenas a promover igualdade de oportunidades, mas a criar condições para que cada mulher possa transformar as suas ambições em realidade. Esta jornada de empoderamento feminino é crucial e terá impactos profundos ao nível do desenvolvimento económico e social”, salienta Inês Santos Silva, cofundadora da Portuguese Women in Tech.

A 2.ª edição do relatório “Women & Wealth – Literacia Financeira no Feminino” foi lançada com base nos resultados do inquérito realizado no âmbito da conferência com o mesmo nome – e que abordou, entre os dias 20 de maio e 19 de julho de 2024, 138 mulheres, dos 23 aos 57 anos, a residir no distrito de Lisboa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders