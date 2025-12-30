É por isto que deve ferver casca de limão, canela e gengibre. E não é para beber

Alho, gengibre e canja: descubra o que consumir e evitar em dias de constipação

É um método caseiro para perfumar a casa, utilizando ingredientes comuns e sem recorrer produtos artificiais. A receita partilhada pelo site espanhol Cronista reere que a combinação funciona pelo contraste aromático.

O limão confere um aroma fresco e limpo, a canela acrescenta uma nota quente e o gengibre dá intensidade. Em conjunto, criam um perfume equilibrado e agradável para a maioria das casas.

Além disso, é uma alternativa sustentável. Aproveitam-se cascas que normalmente seriam deitadas fora e é possível ajustar a intensidade do aroma conforme a quantidade de ingredientes e o tempo de aquecimento.

Coloque num tacho ou fervedor:

3 a 4 chávenas de água

casca de 1 limão

1 pau de canela

3 ou 4 rodelas de gengibre

Leva-se a ferver e depois mantém-se em lume brando, acrescentando água se o nível baixar. Não deve ser deixado sem vigilância deve desligar se se sair da cozinha.