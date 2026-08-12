Cheiro a comida ou tabaco no carro? Este gadget trata disso em poucos segundos

Este artigo pode conter links afiliados*

Se há coisa capaz de estragar um passeio de carro é entrar no habitáculo e dar de caras com aquele cheiro desagradável a comida, humidade ou tabaco. Para quem gosta de manter o interior sempre agradável, este mini difusor elétrico de aromas apresenta uma alternativa aos ambientadores convencionais. O aparelho liberta a fragrância de forma controlada e adapta o funcionamento ao uso do automóvel. O modelo custa atualmente cerca de 34 euros na Amazon, teve mais de 100 compras no último mês e soma mais de 500 avaliações, com uma classificação média de 4 estrelas.

Um aroma que se adapta ao momento

Uma das principais diferenças está na possibilidade de escolher a intensidade da fragrância. O dispositivo tem três modos de funcionamento, desde uma pulverização mais espaçada, indicada para quem prefere um aroma discreto, até uma opção mais intensa e um modo contínuo. A fragrância combina limão, lavanda e sândalo, criando um aroma fresco que pode tornar as viagens mais agradáveis.

Outro detalhe interessante é que o pequeno aparelho foi pensado para funcionar sem ser necessário ligá-lo e desligá-lo constantemente. Um sensor deteta quando o automóvel está em funcionamento e o difusor entra em modo de espera quando o carro fica parado. Desta forma, a fragrância não é libertada quando não está ninguém no interior e a bateria é poupada.

Adquira a 34,55€ na Amazon

Até cinco meses de fragrância

Para quem se esquece frequentemente de trocar os ambientadores do carro, a duração é outro dos argumentos deste modelo. Segundo a marca, a fragrância pode prolongar-se até 150 dias, embora a autonomia dependa naturalmente da intensidade escolhida e da frequência de utilização. A tecnologia de nebulização liberta pequenas quantidades de aroma, em vez de deixar uma fragrância constantemente exposta no interior do veículo.

E ainda há um pequeno extra para quem gosta de dar um toque diferente ao interior do carro. O aparelho inclui iluminação LED com sete cores, além de um modo com efeito de constelação. É um detalhe sobretudo decorativo, mas pode criar um ambiente mais acolhedor durante as viagens noturnas.

No fundo, este é um daqueles acessórios que junta uma função bastante simples a algumas funcionalidades que tornam a utilização mais cómoda. Entre o funcionamento automático, os diferentes níveis de intensidade e uma fragrância que pode durar vários meses, percebe-se o interesse que tem despertado na Amazon.

Adquira a 34,55€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.