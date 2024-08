Criar o seu próprio ambientador caseiro nunca foi tão fácil

Os ambientadores são uma excelente forma de manter a casa perfumada, mas muitas vezes acabamos por deitar fora o frasco e as varetas assim que o líquido se esgota. E se lhe disséssemos que pode reutilizar esses materiais e criar o seu próprio ambientador de forma simples e eficaz?

Neste artigo, baseado numa dica da criadora de conteúdos Ale Pez, vamos ensinar a fazer isso mesmo.

O que vai precisar:

Um frasco vazio de ambientador

Varetas de madeira reutilizáveis

3/4 de óleo corporal (pode ser de amêndoas doces ou outro à sua escolha)

1/4 de álcool etílico com 96% volume

Óleo essencial ao seu gosto

Passo a passo:

Preparação do frasco: Certifique-se de que o frasco que vai reutilizar está limpo e seco. Se necessário, passe-o por água quente para remover resíduos antigos. Mistura dos ingredientes: Comece por encher o frasco até 3/4 da sua capacidade com óleo corporal. Em seguida, adicione 1/4 de álcool etílico. Este passo é importante, pois o álcool ajuda a volatilizar o aroma. Adição do óleo essencial: Escolha o seu óleo essencial favorito e adicione algumas gotas à mistura. A quantidade depende da intensidade de aroma que desejar. Pode optar por lavanda, citrinos, eucalipto, ou uma combinação de vários óleos. Mistura: Agite vigorosamente o frasco para garantir que todos os ingredientes se misturam bem. Preparação das varetas: Coloque as varetas de madeira no frasco. Depois de alguns minutos, vire-as de cabeça para baixo para que fiquem embebidas na mistura e comecem a libertar o aroma.

Se as varetas estiverem muito saturadas do uso anterior, considere substituí-las para garantir uma boa difusão do aroma. E, para quem deseja ser ainda mais criativo, experimente combinar diferentes óleos essenciais para criar um aroma único e personalizado.

Agora tem o seu ambientador caseiro, totalmente personalizado, reutilizando materiais que já tinha em casa. É uma solução simples, económica e amiga do ambiente para manter a sua casa sempre com um aroma agradável.

Veja o vídeo de Ale Pez para que não restem quaisquer dúvidas: