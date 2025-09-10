Dizem que este ambientador da Mercadona equivale a um de 300 euros que é o mais desejado

Nódoas em sofás, tapetes ou carro: a solução custa menos de 2 euros e está na Mercadona

Anda tudo a falar deste ambientador do Mercadona e já percebemos porquê: por pouco mais de um euro, consegue trazer para casa o aroma sofisticado de um dos perfumes mais icónicos do mundo.

O produto em questão chama-se Red Elixir e, segundo vários criadores de conteúdos, consegue evocar de forma impressionante o cheiro do Baccarat Rouge 540, perfume de luxo assinado pelo prestigiado perfumista Francis Kurkdjian.

Para quem não está familiarizado com o mundo da alta perfumaria, o Baccarat Rouge 540 combina notas de jasmim delicado, açafrão quente, âmbar mineral e cedro, resultando num aroma elegante, envolvente e imediatamente reconhecível. Naturalmente, o luxo tem o seu preço: os frascos do perfume variam entre 155 e 485 euros.

É aqui que o Red Elixir faz a diferença. Disponível por pouco mais de um euro, este ambientador oferece um cheiro muito idêntico ao do original.