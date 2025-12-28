Facebook Instagram
Programa de aceleração Casa do Impacto vai apoiar projetos ambientais

O Triggers já apoiou mais de 70 projetos nas áreas da sustentabilidade, energia limpa, economia circular e inovação social, transformando ideias em negócios reais com impacto ambiental e social mensurável

Link To Leaders
Hoje às 09:00
Fonte: freepicl
65% dos portugueses celebra passagem de ano em casa

Outros artigos:

Casa do Impacto, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em conjunto com os seus parceiros, abriu candidaturas para a 4.ª edição do programa Triggers, que visa apoiar projetos em fase de desenvolvimento e validação com foco em soluções para problemas ambientais.

Os três finalistas terão acesso a uma bolsa mensal no valor de cerca de 691 euros durante a fase de capacitação (10 a 12 semanas) e, no final do programa, consoante a sua classificação no pódio, poderão arrecadar 5 mil, 3 mil ou 2 mil euros. Além disso, esta edição volta a garantir incubação, apoio a novos projetos e um volume global de apoio superior a 34 mil euros, entre bolsas, prémios e acompanhamento especializado.  As candidaturas estão abertas até 29 de dezembro. 

Com foco em áreas como energia limpa, economia circular, mobilidade sustentável, educação ambiental e gestão de resíduos, entre outras, o Triggers já apoiou 70 projetos em três edições. Ao longo das três primeiras edições, foram atribuídos perto de 98 mil euros em prémios, bolsas e apoio direto à incubação e aceleração, além de centenas de horas de mentoria, formação e acompanhamento especializado.

“Qualquer um dos projetos que o programa apoiou é hoje um exemplo claro de como o Triggers não se limita a incubar ideias; transforma visões em negócios reais com utilidade social e ambiental, promove a geração de valor económico e potencial de escala. A participação de um conjunto de empresas muito relevantes no setor em mais uma edição do programa permite-nos aproximar estes projetos do contexto real, preparando-os para uma entrada no mercado alinhada com os padrões e necessidades de futuros clientes das suas inovações”, afirma Nuno Comando, diretor da Casa do Impacto.

O Triggers conta novamente com o apoio de parceiros muito relevantes do mundo empresarial, entre os quais UpComing Energies by GALP, a EDP, o Crédito Agrícola e com o suporte da 3XP Global, que cofinanciam a iniciativa da SCML e providenciam acesso a uma vasta rede de conhecimento, mentoria e oportunidade de validação no mercado.

A 4.ª edição do Triggers integra-se no Consórcio CONNECT – Transformar Conhecimento em Impacto, uma iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social financiada no âmbito do Programa Regional Lisboa 2020 / Portugal Inovação Social, liderada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através da Casa do Impacto, em parceria com a Universidade NOVA de Lisboa e a Universidade Católica Portuguesa (Yunus Social Innovation Center).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

 

