Esta é a primeira coisa a fazer se alguém ameaçar partilhar fotos íntimas ou informações da sua vida privada

Se alguém ameaçar divulgar fotografias, vídeos ou informações privadas sem o teu consentimento, a primeira coisa a fazer é bloquear essa pessoa e pedir ajuda a um adulto de confiança. Não apagues as mensagens: podem servir como prova. O alerta é do SNS 24, no âmbito da prevenção do bullying.

Uma ameaça de divulgação de fotografias, vídeos ou informações pessoais pode provocar medo, vergonha e ansiedade, sobretudo entre os jovens. Quando estas ameaças acontecem através das redes sociais ou de aplicações de mensagens, é importante saber como agir e onde procurar ajuda.

O SNS 24 alerta para a importância de prevenir o bullying e deixa recomendações para quem enfrenta uma situação deste tipo: bloquear a pessoa que faz a ameaça, falar rapidamente com um adulto de confiança e preservar as mensagens e outras provas.

O que fazer primeiro se alguém ameaçar divulgar fotografias ou informações privadas?

A primeira medida recomendada é bloquear a pessoa que está a fazer a ameaça. No entanto, antes de bloquear, se for seguro fazê-lo, guarda provas da conversa, como capturas de ecrã que mostrem as mensagens, o perfil e a data. Não apagues as conversas, uma vez que podem ser importantes para documentar o que aconteceu.

Se alguém ameaçar divulgar fotografias, vídeos ou informações da tua vida privada sem consentimento, não tens de lidar com a situação sozinho. Procura ajuda e evita responder com ameaças ou entrar numa troca de mensagens que possa agravar o conflito.

A quem deves contar se estiveres a ser ameaçado?

O SNS 24 recomenda que a situação seja comunicada rapidamente a uma pessoa adulta de confiança. Entre as opções estão:

Pais, familiares ou encarregados de educação: podem ajudar a avaliar a situação e a decidir os passos seguintes.

Professor ou direção da escola: são interlocutores importantes quando as ameaças envolvem colegas ou acontecem no contexto escolar.

Psicólogo: pode dar apoio emocional e ajudar a lidar com o medo, a ansiedade ou a vergonha associados à situação.

Pedir ajuda não é motivo de vergonha. A responsabilidade pela ameaça ou pela divulgação sem consentimento é de quem a pratica, não de quem é alvo dela.

E se a ameaça acontecer nas redes sociais?

Além de guardar as provas e bloquear a pessoa, pode ser útil denunciar a conta ou o conteúdo na própria plataforma. Se as ameaças continuarem, envolverem chantagem ou houver divulgação de imagens íntimas, procura apoio de um adulto de confiança e das autoridades.

O SNS 24 indica também o contacto com as autoridades de segurança, dando como exemplo o programa Escola Segura. Se existir perigo imediato, liga para o 112.

Não reencaminhes imagens ou vídeos para outras pessoas, mesmo que a intenção seja mostrar o que aconteceu. Preserva a informação necessária para a denúncia sem contribuir para a sua divulgação.

Ameaçar divulgar conteúdos privados pode ser crime

Ameaçar ou divulgar informações, fotografias ou vídeos privados sem consentimento pode ter consequências legais, dependendo das circunstâncias. Quando há imagens íntimas, chantagem ou envolvimento de menores, é especialmente importante procurar ajuda sem demora.

Guarda as mensagens e outros elementos que possam ajudar a esclarecer os factos. Não apagues as conversas: como alerta o SNS 24, podem constituir prova num processo judicial.

Onde procurar ajuda para prevenir o bullying?

O SNS 24 aconselha os jovens a informarem-se sobre a prevenção do bullying e a procurarem apoio sempre que enfrentem ameaças ou situações de exposição da vida privada.

Se estiveres a passar por isto, fala com um adulto em quem confies. Não tens de resolver tudo sozinho e não precisas de esperar que as ameaças se concretizem para pedir ajuda.

Podes consultar o Portal SNS 24 para obter informação sobre a prevenção do bullying e os passos a seguir.