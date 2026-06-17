Nunca fez amêijoas assim: o ingrediente "secreto" que dá mais sabor ao prato

Chegou a época das sobremesas frescas com gelatina: estas duas receitas vão fazer sucesso

As amêijoas são um dos petiscos mais apreciados do verão, especialmente nos dias quentes em que apetecem refeições leves para partilhar. Para quem procura uma versão simples e rápida de preparar em casa, a criadora de conteúdos Gabriela Silva partilhou uma receita que promete conquistar qualquer fã deste marisco.

Ingredientes

Amêijoas (quantidade a gosto)

Um fundo de azeite

3 a 4 dentes de alho picados

Salsa fresca picada

1 colher de sopa de mostarda

Pimenta a gosto

Meio copo de vinho branco

Sumo de meio limão

1 cubo de manteiga

Sal a gosto

Modo de preparação