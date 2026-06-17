Nunca fez amêijoas assim: o ingrediente "secreto" que dá mais sabor ao prato

As amêijoas são um dos petiscos mais apreciados do verão, especialmente nos dias quentes em que apetecem refeições leves para partilhar. Para quem procura uma versão simples e rápida de preparar em casa, a criadora de conteúdos Gabriela Silva partilhou uma receita que promete conquistar qualquer fã deste marisco.
Ingredientes
- Amêijoas (quantidade a gosto)
- Um fundo de azeite
- 3 a 4 dentes de alho picados
- Salsa fresca picada
- 1 colher de sopa de mostarda
- Pimenta a gosto
- Meio copo de vinho branco
- Sumo de meio limão
- 1 cubo de manteiga
- Sal a gosto
Modo de preparação
- Lave bem as amêijoas, cerca de quatro a cinco vezes.
- Numa panela, coloque um fundo de azeite e refogue os alhos picados com a salsa.
- Adicione a mostarda e tempere com pimenta.
- Junte as amêijoas.
- Acrescente o vinho branco e o sumo de limão.
- Envolva bem todos os ingredientes.
- Tape a panela e deixe cozinhar durante 2 a 3 minutos.
- Adicione o cubo de manteiga e tempere com sal.
- Volte a tapar a panela e deixe cozinhar mais 2 a 3 minutos, até as amêijoas abrirem.