Foram 5 as razões que levaram esta família norte-americana a não querer sair de Portugal. Será que os portugueses veem o que eles veem?

Alison saiu com o marido e os filhos dos Estados Unidos para uma aventura pelo mundo, depois de terem vivido uma rotina estável, igual a tantas outras famílias tradicionais norte-americanas. Com a vontade de mostrar aos filhos que o mundo era muito mais do que a rotina que viviam, deixaram o país em 2019. E foi assim que começou a aventura.

O marido foi transferido para um emprego em Singapura. Para lá partiram com um filho de dois anos e outro a caminho. Apaixonaram-se pelas paisagens e gentes que encontraram por lá, deixando-se ficar muito mais dos que os previstos dois anos. Foi só após três que partiram para Bali, onde iriam “descomprimir durante uns meses”.

Acabaram por ficar em Bali a viver durante três anos e, apesar de sentirem falta de estar mais perto das suas famílias, não queria voltar para os Estados Unidos. Então, fizeram uma lista do que seriam para a sua família critérios de prioridade para escolher um país diferente para viver. Concluíram que procuravam:

Segurança

Clima agradável

Boa comida

Pessoas simpáticas

Possibilidade de obter um segundo passaporte

E foi desta procura, que decidiram visitar Portugal, já que cumpria todos estes critérios. Mais do que paisagens bonitas ou dias de sol, descobriram um ritmo de vida mais tranquilo, uma sensação de segurança e uma proximidade familiar que lhes faltava. Aqui, os dias passaram a ser vividos com mais tempo, partilharam: mais tempo para a família, para as pequenas rotinas, para simplesmente estar.

Alison partilha esta jornada por Portugal com outras famílias que sonham fazer o mesmo. Numa conta de Instagram, que já tem mais de 140 mil seguidores, fala sobre os desafios, as dúvidas, mas também sobre tudo o que vale a pena.