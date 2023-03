Brenda enviou um SMS para um número errado em 2009. O engano mudou-lhe a vida para sempre

Parece o argumento de uma comédia romântica, daquelas que nos parecem bastante inverosímeis. Mas, neste caso, a realidade superou a ficção e o impensável aconteceu. Brenda Rivera enviou por engano uma mensagem de texto para um número desconhecido em 2009. Mal sabia que o destinatário equivocado estava afinal destinado a ser o seu marido e pai dos seus seis filhos.

A história, contada pelo site ‘Today’, desenvolveu-se de forma surpreendente. Do lado de lá estava Isaiah Stearns. “Enviei uma passagem bíblica inspiradora”, recorda Brenda, de 36 anos, ao site norte-americano. Isaiah respondeu de imediato: “Amém. Quem fala?”. A jovem, na época com 23 anos, explicou que se tinham conhecido através da sua irmã, pensando tratar-se da pessoa a quem de facto pretendia enviar a mensagem e cujo número tinha digitado pela primeira vez.

O rapaz, seis anos mais velho, apresentou-se: “Acho que nunca nos conhecemos, meu nome é Isaiah Stearns”. Brenda pediu desculpa pelo engano, mas Isaiah quis prosseguir a conversa e propôs mesmo ligar-lhe um dia mais tarde.

A jovem estranhou o comportamento já que ele não sabia quem ela era, nem a sua idade. “Obviamente, não respondi. Fiquei um pouco assustada. Mas ao mesmo tempo esperava que ele deixasse uma mensagem de voz para eu poder ouvir como falava”, recorda ao Today. E assim aconteceu: Isaiah deixou uma mensagem de voz, agradecendo a passagem bíblica, que naquele momento lhe melhorou o dia. Brenda gostou da mensagem e ligou de volta, numa chamada em que ambos dizem hoje que houve uma empatia imediata.

Não viviam perto, adicionaram-se no Facebook, mas ele estava longe de ser o homem com o aspeto físico que Brenda mais gostava. Mas, rapidamente, ficou rendida e apaixonou-se perdidamente por aquele homem à distância, com horas de telefonemas e troca de mensagens.

A mãe de Brenda, que residia mais perto de Isaiah, ofereceu-se para espiá-lo. Mas, em vez disso, a jovem preferiu que ela combinasse um almoço com o rapaz. E a aprovação total veio depois. “Ela disse: ‘Vais casar-te com este rapaz’”, recorda Brenda.

O presságio da mãe não podia estar mais correto. Casados há quase 13 anos, Brenda e Isaiah são hoje pais de seis crianças e a sua história de amor e de parentalidade inspira vários seguidores, já que ambos vão partilhando a sua vida nas redes sociais.

