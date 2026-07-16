"O meu padrasto tem 46 anos e eu tenho 19. A minha mãe está fora e tivemos relações várias vezes"

"O meu padrasto tem 46 anos e eu tenho 19. Moramos juntos há três anos. Desde o início que sentimos uma química. A minha mãe está fora com umas amigas e tivemos relações várias vezes". Foi assim que começou uma das mais recentes mensagens que a sexóloga Susana Dias Ramos recebeu de uma seguidora, nas redes sociais, e que partilhou no podcast 100 Tabus.

A história, que está a chocar a Internet, também deixou Susana Dias Ramos incrédula e esta fez questão de a comentar.

"Eu quero contar, ele disse que devíamos ficar assim. Preciso de ajuda para organizar o meu pensamento", terá ainda acrescentado a jovem que lhe enviou mensagem.

A psicóloga especialista em relações reagiu de imediato. "O pensamento está organizado, é uma falta de respeito. De todas as formas e feitios. Mas se há alguma coisa a resolver, é com a sua mãe e consigo. Não com este homem. Este homem não devia fazer parte nem da vida de uma, nem da vida de outra. Isto é absolutamente doentio", começou por dizer.

E prosseguiu, condenando piamente a atitude deste padrasto: "Eu podia justificar isto de várias formas e mais algumas, mas acho que a justificação aqui não é válida. Aqui a justificação é sentar e conversar com a sua mãe. É a única pessoa aqui que merece respeito e que vai ter uma desilusão muito grande e magoar-se muito. Quanto a este senhor, se assim podemos chamar, esta ideia de que pode ficar com as duas é absolutamente doentia. Assim que possível, procure ajuda profissional."

Veja, agora, a partilha feita por Susana Dias Ramos