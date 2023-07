Ana Guiomar deixa Ibiza “on fire” com fotos em biquíni. Cristina Ferreira ficou rendida

Ana Guiomar não para de somar elogios depois de publicar várias fotografias em biquíni no Instagram, tiradas nas águas de Ibizia, Espanha. “Ai bomba”, “Ibiza está on fire” ou “lindíssima” são alguns dos comentários que os seguidores deixaram no perfil.

Cristina Ferreira também não ficou indiferente e deixou um emoji de chama. A atriz fez uma pausa curta de pouco mais de dois dias e já está de regresso. “Agora é regressar ao trabalho que a vida não pára e ainda bem”, escreveu.

