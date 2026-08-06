"Juro que não é IA": Ana Guiomar mostra um paraíso escondido em fotos tão perfeitas que parecem irreais

"Eu juro que não é IA". Foi assim que Ana Guiomar decidiu apresentar uma das suas mais recentes partilhas nas redes sociais. Água cristalina, arrozais de um verde intenso, palmeiras a perder de vista e paisagens que parecem saídas de um filme ou de um postal. As imagens são tão impressionantes que até custam a acreditar que não foram geradas por inteligência artificial.

Em julho, a atriz esteve a desfrutar de uns dias de férias em Sumba, uma ilha da Indonésia conhecida pelas praias selvagens, pelas cascatas escondidas e pelos extensos arrozais. Um destino ainda longe das rotas turísticas mais concorridas, mas que tem conquistado cada vez mais viajantes em busca de cenários praticamente intocados.

Na legenda da publicação, Ana Guiomar confessou que também foi apanhada de surpresa. "Eu JURO que não é IA e JURO que quando meti esta ilha na minha rota, não fazia a mínima ideia de que isto era assim... MEU DEUS, cada passeio, cada deslumbramento. No meio dos arrozais (os mais bonitos que vi nesta viagem), surge esta magia... ficava aqui mais um mês!", escreveu.

As imagens não demoraram a conquistar os seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios às paisagens e à beleza do destino. "Maravilha 😍", "De Sonho!❤️", "Isto sim, é lindíssimo", "Que lindo!! Vou pensar seriamente em ir a essa ilha. Já estive em Bali e adorei... Mas não conhecia sequer Sumba, que é quase ali ao lado", "Dá vontade de ficar sempre por aí...", são alguns dos comentários que se podem ler.