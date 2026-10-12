A família de Lili Caneças tem uma nova estrela: saiba quem é Anastasia, a namorada do neto da socialite que roubou todas as atenções no ModaLisboa

A beleza de Anastasia Dzyuba não está a passar despercebida. A jovem modelo, namorada do neto de Lili Caneças, tem dado nas vistas e despertado a curiosidade nas redes sociais, depois de ter surgido ao lado da conhecida socialite portuguesa e da filha desta, Rita Caneças, numa partilha que não deixou os seguidores indiferentes.

Foi a própria Lili Caneças quem deu a conhecer o momento, através de uma fotografia publicada no Instagram. Na imagem, a modelo surge ao lado da socialite e de Rita Caneças, num registo descontraído que rapidamente atraiu elogios à beleza das três mulheres.

Anastasia Dzyuba, que conta com uma presença nas redes sociais e se apresenta como modelo, voltou assim a despertar o interesse em torno da sua vida pessoal e do percurso profissional.

Lili Caneças não esconde o carinho pela namorada do neto

Na legenda da publicação, Lili Caneças fez questão de demonstrar o carinho que sente pela jovem e de assinalar um momento importante na sua carreira.

«E a namorada do meu neto, a lindíssima modelo, @anastasiadzyubaa, que já faz parte da nossa família, desfila hoje na @lisboafashionweek para a Helena Vaz Pereira @lorealparis em estreia absoluta às 14.00h… já estou a caminho, venham todos ver ❤️», escreveu a socialite.

A mensagem deixa clara a forma calorosa como Lili Caneças recebe Anastasia no seio familiar. Mais do que apresentar a namorada do neto, a socialite aproveitou a ocasião para apoiar publicamente a jovem numa etapa ligada à sua profissão.

A publicação gerou várias reações positivas, com os seguidores a elogiarem a beleza das três mulheres. «Belíssimas», «Linda mesmo», «3 mulheres lindíssimas», «três divas», «Nossa linda mesmo. Sucesso no desfile!» e «Que gata!» são alguns dos comentários deixados na caixa de comentários.

Anastasia Dzyuba uma presença ligada à moda

A presença da modelo na ModaLisboa ganha particular relevância pelo contexto profissional. No domingo, 11 de outubro, Anastasia integrou o ambiente de uma das principais plataformas nacionais dedicadas à moda, num dia em que a programação incluiu a estreia de Helena Vaz Pereira enquanto criadora na passerelle.

De acordo com o calendário oficial da ModaLisboa, a apresentação de Helena Vaz Pereira, em parceria com a L’Oréal Professionnel, estava marcada para as 14 horas, no Pátio da Galé, em Lisboa.

Intitulada «Veste-me», a proposta colocou o cabelo no centro da criação, explorando a forma como os cortes, as cores, as texturas e o movimento contribuem para construir uma identidade visual.

Foi neste contexto que Lili Caneças manifestou o seu apoio à jovem modelo, convidando os seguidores a acompanhar o desfile.

Quem é Anastasia Dzyuba, a modelo que está a despertar curiosidade?

Apesar de a sua presença ao lado de Lili Caneças contribuir para a crescente atenção em torno do seu nome, Anastasia Dzyuba tem um percurso ligado ao mundo da moda.

A jovem apresenta-se como modelo e mantém um perfil no Instagram, onde partilha conteúdos associados à sua imagem e ao seu universo pessoal. A relação com o neto de Lili Caneças acrescenta agora uma nova dimensão ao interesse público em torno da modelo.

Para já, é a conjugação entre a atividade profissional, a presença na ModaLisboa e a proximidade com a família Caneças que ajuda a explicar a curiosidade despertada em torno de Anastasia.

E, a julgar pelos comentários deixados na publicação de Lili Caneças, a beleza da jovem não passou despercebida aos seguidores da socialite.