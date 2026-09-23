Cantor famoso morreu durante digressão na Europa. “Pai dedicado e companheiro de banda muito querido”

Angry Anderson, vocalista da banda australiana Rose Tattoo, morreu depois de sofrer uma paragem cardíaca durante a digressão de despedida do grupo pela Europa. O músico tinha 70 anos.
Para muitos portugueses, o nome poderá não ser imediatamente reconhecido. Mas uma das suas músicas tornou-se conhecida em todo o mundo graças a uma das cenas mais marcantes da série australiana Neighbours: “Suddenly”, a canção que acompanhou, em 1987, o casamento das personagens interpretadas por Kylie Minogue e Jason Donovan.
O tema tornou-se um dos maiores sucessos da carreira de Anderson e chegou ao terceiro lugar do top de singles no Reino Unido. Anos mais tarde, em 2012, o cantor revelou que considerava “Suddenly” a melhor música que tinha escrito. Segundo contou, Kylie Minogue tinha sido “intransigente” na vontade de que a canção fosse utilizada no casamento da sua personagem, escreve o The Sun.
Angry Anderson, cujo nome verdadeiro era Gary Stephen Anderson, era o rosto dos Rose Tattoo desde 1976 e tornou-se uma figura conhecida do rock australiano.
A morte aconteceu depois de o músico sofrer um ataque cardíaco durante a digressão de despedida dos Rose Tattoo pela Europa. O problema de saúde obrigou a banda a cancelar nove concertos.
Anderson regressou posteriormente à Austrália para continuar o tratamento, mas não conseguiu recuperar da paragem cardíaca.
A família e os restantes elementos dos Rose Tattoo prestaram homenagem ao músico, recordando-o como um “pai dedicado e companheiro de banda muito querido”.