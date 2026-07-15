Pets
Mala para cão e gato do Aldi
Mala para cão e gato do Aldi

Alerta para quem tem cães pequenos e gatos: deve marcar na agenda o dia 25 de julho
IOL
Hoje às 11:44
Mais 4 sugestões
Lembre-se que o seu cão não tem sapatos: pavimento em Lisboa registou mais de 58 graus ao sol
O segredo de 10€ na Amazon para acabar com o mau hálito dos cães e gatos sem precisar de escova
Diga adeus aos pelos: o aspirador tipo Dyson que penteia e aspira o seu animal de estimação
Veterinário confirma: “Voz de bebé é a mais eficaz para comunicar com o seu gato”

Esta é uma oportunidade que os donos de animais não vão querer perder

Quem partilha a vida com um cão ou um gato sabe que eles fazem parte da família. Seja para uma consulta no veterinário, uma escapadinha de fim de semana ou umas férias, transportá-los de forma confortável e segura é uma prioridade. E o Aldi vai ter uma mala a um preço incrível que vai chegar às prateleiras no próximo dia 25 de julho.

A mala custa apenas 12,99 euros, um preço muito abaixo do que encontramos nas lojas de animais. Malas de transporte com dimensões e características semelhantes custam, frequentemente, entre 30 e 70 euros, podendo ultrapassar esse valor nas marcas premium.

A mala pode ainda revelar-se preciosa durante os dias de maior calor. Quando as temperaturas sobem, o asfalto e outros pavimentos expostos ao sol podem atingir valores perigosos para os animais. Uma campanha piloto de medição da temperatura das superfícies urbanas em Lisboa revelou que o pavimento betuminoso chegou aos 58,3 ºC, uma temperatura suficiente para provocar queimaduras nas almofadas das patas dos cães. Nestas situações, sobretudo em deslocações curtas ou quando é necessário atravessar zonas muito quentes até chegar a um parque ou ao carro, uma mala de transporte pode ser uma forma de evitar que o animal caminhe sobre superfícies que representam um risco para a sua saúde.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O produto está disponível em diferentes versões: mala a tiracolo para animais até 6 kg, mala para animais até 7 kg e mala de transporte para animais até 6 kg. Todas têm dimensões aproximadas de 44 × 28 × 28 centímetros, com espaço suficiente para transportar cães e gatos de pequeno porte.

Nem todos os donos utilizam uma mala de transporte todos os dias, mas quase todos acabam por precisar de uma mais cedo ou mais tarde. Quando surge uma consulta inesperada, uma viagem ou até uma mudança de casa, é um daqueles acessórios que é melhor já ter à mão. E por 12,99 euros, custa menos do que muitos brinquedos ou camas para animais.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Lembre-se que o seu cão não tem sapatos: pavimento em Lisboa registou mais de 58 graus ao sol
O segredo de 10€ na Amazon para acabar com o mau hálito dos cães e gatos sem precisar de escova
Diga adeus aos pelos: o aspirador tipo Dyson que penteia e aspira o seu animal de estimação
Veterinário confirma: “Voz de bebé é a mais eficaz para comunicar com o seu gato”