Alerta para quem tem cães pequenos e gatos: deve marcar na agenda o dia 25 de julho

Quem partilha a vida com um cão ou um gato sabe que eles fazem parte da família. Seja para uma consulta no veterinário, uma escapadinha de fim de semana ou umas férias, transportá-los de forma confortável e segura é uma prioridade. E o Aldi vai ter uma mala a um preço incrível que vai chegar às prateleiras no próximo dia 25 de julho.

A mala custa apenas 12,99 euros, um preço muito abaixo do que encontramos nas lojas de animais. Malas de transporte com dimensões e características semelhantes custam, frequentemente, entre 30 e 70 euros, podendo ultrapassar esse valor nas marcas premium.

A mala pode ainda revelar-se preciosa durante os dias de maior calor. Quando as temperaturas sobem, o asfalto e outros pavimentos expostos ao sol podem atingir valores perigosos para os animais. Uma campanha piloto de medição da temperatura das superfícies urbanas em Lisboa revelou que o pavimento betuminoso chegou aos 58,3 ºC, uma temperatura suficiente para provocar queimaduras nas almofadas das patas dos cães. Nestas situações, sobretudo em deslocações curtas ou quando é necessário atravessar zonas muito quentes até chegar a um parque ou ao carro, uma mala de transporte pode ser uma forma de evitar que o animal caminhe sobre superfícies que representam um risco para a sua saúde.

O produto está disponível em diferentes versões: mala a tiracolo para animais até 6 kg, mala para animais até 7 kg e mala de transporte para animais até 6 kg. Todas têm dimensões aproximadas de 44 × 28 × 28 centímetros, com espaço suficiente para transportar cães e gatos de pequeno porte.

Nem todos os donos utilizam uma mala de transporte todos os dias, mas quase todos acabam por precisar de uma mais cedo ou mais tarde. Quando surge uma consulta inesperada, uma viagem ou até uma mudança de casa, é um daqueles acessórios que é melhor já ter à mão. E por 12,99 euros, custa menos do que muitos brinquedos ou camas para animais.