 Vai de férias com o seu animal? Estes são os cinco destinos mais pet-friendly de Portugal.

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Portugal é o segundo país da União Europeia com mais cães por habitante e mais de metade dos lares portugueses têm um animal de estimação. Não surpreende, por isso, que cada vez mais portugueses optem por viajar acompanhados pelos seus cães ou gatos durante as férias de verão.

No entanto, encontrar alojamento que aceite animais de estimação continua a ser um dos principais desafios para quem não quer deixar o seu companheiro de quatro patas em casa.

Com o objetivo de identificar os destinos mais pet-friendly do país, a PriceLabs analisou a percentagem de hotéis que aceitam animais de estimação nas principais cidades portuguesas.

O ranking foi elaborado com base nos dados dos estabelecimentos hoteleiros disponíveis no Booking.com. Foram consideradas todas as cidades portuguesas com mais de 50 mil habitantes que tivessem pelo menos 100 hotéis registados na base de dados utilizada.

Conheça os destinos portugueses com mais hotéis pet-friendly

1. Alcobaça lidera o ranking (51,28%)

Alcobaça ocupa o primeiro lugar da classificação e torna-se na primeira cidade portuguesa onde mais de metade dos hotéis aceitam animais de estimação.

Conhecida pelo Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, classificado como Património Mundial pela UNESCO, a cidade alia património, dimensão compacta e uma oferta hoteleira particularmente acolhedora para quem viaja com animais.

Durante o verão, entre 26 de junho e 31 de julho de 2026, decorre ainda a 34.ª edição do festival Cistermúsica, que leva concertos a vários espaços históricos da cidade.

2. Santarém (50,66%)

Em segundo lugar surge Santarém, onde pouco mais de metade dos hotéis aceitam hóspedes acompanhados pelos seus animais.

Conhecida como a “Capital do Gótico”, a cidade recebe anualmente a Feira Nacional de Agricultura, um dos maiores certames do país, que reúne provas de produtos regionais, gastronomia, demonstrações e animação para toda a família.

3. Viseu (34,09%)

Viseu fecha o pódio com 34,09% dos hotéis a aceitarem animais de estimação.

Entre 6 de agosto e 6 de setembro de 2026, o Campo de Viriato acolhe a 634.ª edição da Feira de São Mateus, uma das feiras mais antigas da Europa, conhecida pelos concertos, gastronomia e programação cultural.

4. Loulé (27,99%)

No Algarve, Loulé destaca-se como o município mais amigo dos animais entre os principais destinos turísticos da região.

Conhecida pelo Mercado Municipal e pela forte tradição artesanal, recebe também a Feira Popular, que anima o verão com música, gastronomia e diversas atividades.

5. Figueira da Foz (27,96%)

A fechar o top 5 encontra-se a Figueira da Foz, um dos principais destinos balneares do país.

Além das praias, o verão de 2026 inclui vários concertos na Praia do Relógio, entre eles Sting e Lewis Capaldi, após o festival RFM Somnii.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.