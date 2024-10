Os tapetes estão cheios de pelo do seu cão ou gato? Antes de os pôr na máquina de lavar, faça isto

10 benefícios para a saúde de ter cães, de acordo com a ciência

As melhores raças de gatos para ter em casa

Ter animais de estimação é incrível, mas, na maioria das vezes, tem uma grande desvantagem: a quantidade de pelo que parece estar por todo o lado e que fica agarrado a tudo.

Os tapetes são dos elementos na casa que mais vão acumulando pelo e é fácil cair na tentação de simplesmente pegar neles e atirar para dentro da máquina de lavar roupa com esperança de que saiam como novos.

O problema é que simplesmente pôr os tapetes – ou até roupa ou mantas – diretamente na máquina pode não ter o fim desejado.

As máquinas de lavar roupa têm alguma dificuldade em retirar os pelos entranhados nos tecidos. O que normalmente acontece é que os pelos acabam por juntar-se, ficando em bola e mantendo-se agarrados aos tecidos. Por vezes, libertam-se do tapete, mas ficam presos no tambor da máquina ou acabam por entupir o filtro ou a canalização da máquina, podendo mesmo avariar o eletrodoméstico.

Concluindo: se simplesmente atirar os tapetes para dentro da máquina de lavar roupa, muito provavelmente eles vão continuar com pelos e até pode estragar o eletrodoméstico.

Então, o que se deve fazer? De acordo com o site House Digest, é essencial retirar os pelos dos tapetes antes de os pôr para lavar. Uma boa opção é usar um rolo adesivo para retirar pelos ou até fita cola. Pode também experimentar a escova do animal para tentar tirar os pelos que ficam mais envoltos nas fibras dos tapetes.

Depois de retirar a grande maioria dos pelos – algo que deve demorar cerca de 10 minutos, se tanto –, pode colocar o tapete na máquina de lavar roupa.