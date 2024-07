Viajar com os cães à solta no carro dá multa? Saiba o que diz a lei e tenha cuidado

Já lhe aconteceu querer levar o seu cão ou o seu gato para algum lado de carro e de repente aperceber-se que não sabe ao certo qual a maneira mais segura – para si e para o animal – de o fazer? Transportar animais de companhia no automóvel é muito prático, mas deve seguir-se o Código da Estrada para garantir que não há dissabores nem que se coloca alguém em perigo.

Se está a planear ir de férias, fazer um pequeno passeio ou simplesmente ir até ao veterinário com o seu cão ou gato, este artigo é para si. Perceba o que diz a lei em relação ao transporte de animais de estimação em carros.

No Código da Estrada, os animais ainda são classificados como “carga” e, como tal, na hora de se fazer à estrada, os animais de companhia não podem reduzir a visibilidade nem pôr em causa uma condução segura.

O Decreto-Lei n.º 315/2003, artigo 10.º, salienta que o “transporte de animais deve ser efetuado em veículos e contentores apropriados à espécie e número de animais a transportar, nomeadamente em termos de espaço, ventilação ou oxigenação, temperatura, segurança e fornecimento de água, de modo a salvaguardar a proteção dos mesmos e a segurança de pessoas e outros animais”.

Não sendo cumpridas estas regras, ou seja, se o animal de companhia for solto durante a viagem, a multa pode ir dos 60 euros aos 600 euros, refere o ACP – Automóvel Club de Portugal.

Se for viajar para fora do país, confirme as leis locais relativamente a transporte de animais de companhia.

Como transportar o seu cão ou gato no carro

Como já referimos, para que um animal de companhia possa ser transportado num automóvel, tem de ir preso e atualmente há várias opções para levar cães e gatos em segurança. Partilhamos as mais comuns (e práticas).

Caixa transportadora

As caixas transportadoras existem em vários tamanhos e em vários materiais, adaptando-se bem a diferentes animais e automóveis.

As mais comuns são as caixas de plástico e de tecido, mas há também as jaulas e as caixas de metal que são mais robustas e pesadas.

Na hora de escolher a caixa de transporte, tenha em atenção as características do seu animal.

Cinto de segurança para animais

Este acessório funciona como uma espécie de trela curta e prende-se no encaixe do cinto de segurança do automóvel. O cinto de segurança para animais acaba por limitar menos o espaço do animal do que a caixa de transporte.

Grelha divisória

No caso de automóveis em que a bagageira está aberta para o resto do habitáculo, pode usar-se a grelha divisória que se coloca atrás dos bancos traseiros. Esta divisão impede que o animal seja projetado em caso de travagem brusca.

Esta opção é mais usada para transporte de cães e é particularmente prática para animais de porte grande já que lhes permite usufruir de mais espaço de forma segura.

Na hora de viajar com o seu animal de companhia, há mais cuidados a ter além de garantir que o transporte dentro do veículo é feito em segurança.

Veja na galeria acima oito coisas que pode fazer antes de ir para a estrada para garantir uma viagem tranquila e confortável para o seu cão ou gato.