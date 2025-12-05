A rotina matinal desta casa de sonho deslumbrou mais de um milhão de pessoas

Só o vídeo do pequeno-almoço já soma mais de um milhão de gostos no Instagram, sem contar com as métricas de Facebook e TikTok. Na rotina matina desta casa linda de morrer, os quatro comensais da manhã derretem corações por todo o mundo: são eles um coelho, dois gatos e uma cadela da raça beagle.

Megan Cottone, criadora da página The Beagle and the Bun, onde partilha o seu dia-a-dia com os seus animais de estimação para mais de 360 mil seguidores no Instagram, começou esta aventura em 2018, quando levou para casa o coelho Rue. Para surpresa de muitos, a sua cadela beagle, Chloe, apaixonou-se por ele imediatamente. Sendo os beagles uma raça originalmente criada para caçar coelhos, a amizade entre os dois deixou muita gente surpreendida e comovida.

Como conta a influencer num dos seus vídeos, todas as noites levava Chloe e Rue a ver o pôr-do-sol e rapidamente se tornou no ritual preferido da dupla. Adoravam explorar novos sítios e, no inverno, passavam horas a brincar na neve no jardim: sempre juntos, inseparáveis.

Mas, em 2020, apenas dois anos depois de se conhecerem, Rue adoeceu subitamente e acabou por morrer. Como acontece com muitos coelhos, a recuperação era difícil, e a cadela atravessou um período duro com a perda.

No ano seguinte, já numa nova cidade, adotou uma gatinha chamada Chlea. Chloe, com a mesma meiguice de sempre, quis ser amiga desde o primeiro momento, mas respeitou o tempo da pequena recém-chegada. Chlea acabou por se revelar uma gata aventureira, curiosa e cheia de energia, que queria acompanhar a família em tudo.

Megan costuma dizer que acredita que foi Rue lhe enviou esta gata, com um sorriso estampado no rosto, porque sabia exatamente do que a família precisava para voltar a sorrir todos os dias.

Hoje, Megan partilha a sua vida com um outro coelho, que derrete os seguidores, dois gatos e a inseparável Chloe. Os seus vídeos continuam a conquistar as redes sociais: um verdadeiro fenómeno graças aos seus animais, mas também à sua casa deslumbrante da região noroeste dos Estados Unidos.

Veja o vídeo das manhãs de Megan: