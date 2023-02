Estas são as 13 raças de cães mais inteligentes do mundo (a lista pode surpreendê-lo)

As raças de cães mais inteligentes do mundo

Após várias tarefas cognitivas e comportamentais, aplicadas a mais de mil cães, os cientistas da Universidade de Helsínquia elaboraram uma lista das raças de cães mais inteligentes do mundo. Neste estudo, também contaram os cães sem raça definida ou resultado de cruzamento de raças.

No topo da lista do estudo publicado na revista Nature, surge o Pastor Belga Malinois, uma raça bastante utilizada por forças de segurança. "O malinois destacou-se em muitas das tarefas cognitivas, tendo resultados muito bons na maioria dos testes", explicou Katriina Tiira, uma das autoras do estudo ao The Sunday Telegraph.

Os investigadores escolheram animais de estimação com idades entre um e oito anos.

