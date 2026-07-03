As noites quentes podem ser perigosas para os cães. Veterinários explicam o que deve fazer

As temperaturas estão a subir: saiba a quantidade de água deve beber para evitar a desidratação

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Com a chegada das noites mais quentes, muitos donos de cães questionam-se sobre qual será o melhor local para os seus animais descansarem em segurança e com conforto. O calor pode representar um risco para os companheiros de quatro patas, pelo que escolher o sítio certo para dormir faz toda a diferença.

Segundo o jornal La Razon,especialistas em bem-estar animal recordam que os cães têm mais dificuldade em regular a temperatura corporal do que os humanos. Como praticamente não transpiram, dependem sobretudo do arfar e das almofadas das patas para libertar o calor, tornando-se mais suscetíveis a episódios de sobreaquecimento.

Para ajudar os animais a enfrentar as temperaturas elevadas, os especialistas recomendam que durmam num espaço fresco, bem ventilado e protegido da exposição direta ao calor. Divisões com boa circulação de ar e pavimentos de cerâmica ou mármore são, por norma, as opções mais indicadas, uma vez que ajudam a manter uma temperatura mais agradável.

Em contrapartida, devem ser evitadas camas demasiado espessas, materiais sintéticos que retêm o calor e locais fechados ou pouco ventilados, como varandas sem sombra ou transportadoras e jaulas utilizadas durante longos períodos.

Para além de escolher um local adequado para o descanso, é importante garantir que o seu companheiro de quatro patas tenha sempre água fresca à disposição e evitar passeios nas horas de maior calor, privilegiando o início da manhã ou o final do dia.

Caso o cão apresente sinais como arfamento intenso, agitação, fraqueza ou dificuldade em recuperar do calor, os especialistas aconselham a refrescá-lo de imediato e a contactar um médico veterinário, uma vez que estes sintomas podem indicar um golpe de calor.