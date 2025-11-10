Governo pergunta aos portugueses: já tem o cartão de identificação do seu animal?

Com que frequência devemos dar banho aos nossos cães? Esta é a recomendação dos veterinários

O Documento de Identificação do Animal de Companhia (DIAC) já está disponível em formato digital através da app gov.pt, permitindo que os donos de animais consultem e apresentem o cartão diretamente no telemóvel.

De acordo com o Gov, em apenas um mês, cerca de 14 mil cidadãos registaram mais de 22 mil DIAC na aplicação. O documento digital tem o mesmo valor legal que a versão física e facilita o cumprimento das obrigações legais relacionadas com a posse de animais de companhia.

O DIAC digital inclui informações importantes, como:

Número de transponder (chip)

Nome e tipo de animal, espécie e raça

Dados do titular do animal: nome, Número de Identificação Civil e NIF

Informação sobre esterilização

Validade da vacinação antirrábica

A aplicação gov.pt já disponibiliza atualmente 28 documentos oficiais em formato digital, incluindo o Cartão de Cidadão e a Carta de Condução.

Para adicionar o DIAC à sua carteira digital, basta descarregar a app gov.pt e usar a Chave Móvel Digital. A aplicação está disponível na App Store (iOS), Google Play Store (Android) e AppGallery (Huawei).

O Governo incentiva todos os proprietários de animais a atualizar os seus documentos digitais, tornando mais fácil consultar, apresentar e cumprir as obrigações legais relacionadas com os seus companheiros de quatro patas.