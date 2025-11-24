Facebook Instagram
Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer

O que realmente acontece quando o seu animal decide mimá-lo à maneira dele
Há 2h e 19min
Cão a lamber humano
Cão a lamber humano
Foto: Freepik
Governo pergunta aos portugueses: já tem o cartão de identificação do seu animal?

Segundo um vídeo publicado no Instagram do Washington Post, a veterinária Jane Sykes, professora da Universidade da Califórnia Davis, esclarece uma dúvida que atravessa todos os lares com animais de estimação: afinal, é seguro deixarmos cães e gatos lamberem-nos a cara? A resposta, ao contrário do que se imagina, é tranquilizadora — e talvez até lhe deixe o coração mais leve nas próximas festinhas.

Para a especialista, a maioria das lambidelas não traz qualquer risco. Os animais recorrem a este gesto como forma de afecto ou simplesmente para chamar a atenção, e embora a sua saliva contenha germes, estes raramente representam um perigo real para pessoas saudáveis. No fundo, é um daqueles comportamentos que fazem parte da convivência quotidiana entre humanos e animais, sem motivo para grandes alarmes.

Ainda assim, a especialista lembra que existem dois agentes bacterianos raros — Capnocytophaga canimorsus e Pasteurella multocida — que podem causar infecções graves se não forem tratados rapidamente. O dado importante? São extremamente incomuns: apenas cerca de mil casos foram registados ao longo da história, o que coloca o risco real num patamar muito baixo.

Em última análise, o gesto carinhoso do seu animal continua a ser, para a maioria das pessoas, apenas isso: carinho. Comum, espontâneo e inofensivo. Desde que mantenha os cuidados básicos de higiene e esteja atento a sinais de doença, não precisa de se preocupar — pode simplesmente desfrutar da companhia e das lambidelas de quem lhe quer bem.

 

