Este animal que fala pode tornar-se tão próximo de si como um cão ou gato

Quando pensamos em animais de estimação, cães e gatos são normalmente os primeiros que surgem na nossa mente. No entanto, cada vez mais pessoas estão a descobrir o potencial das araras como companheiras dentro de casa. Estas aves não se destacam apenas pelas suas cores intensas e vibrantes, mas também pela capacidade única de criar laços profundos com os tutores.

Ao contrário do que muitos supõem, as araras são muito sociáveis e conseguem desenvolver uma ligação afetiva forte com os humanos que cuidam delas. É habitual que identifiquem o seu tutor, procurem a sua atenção e retribuam com gestos de carinho, chegando inclusive a reproduzir comportamentos observados.

Um dos aspetos mais fascinantes das araras é a vocalização. Muitas delas conseguem reproduzir palavras, sons do dia a dia e até imitar vozes humanas, tornando a interação com estes animais rica e envolvente. Esta capacidade vocal cria uma experiência diferente de outros animais de estimação, permitindo que a relação seja simultaneamente emocional e comunicativa.

Ter uma arara apresenta também benefícios singulares em comparação com cães e gatos. Estas aves podem viver várias décadas, algumas ultrapassando os 50 anos, oferecendo uma relação longa e duradoura, quase como um compromisso de vida inteira.

Um exemplo inspirador é a Dora, uma arara que conquistou seguidores no Instagram através da conta do seu tutor. Para além de mostrar momentos de brincadeira, o tutor da Dora partilha conselhos sobre cuidados e alimentação, ajudando outros apaixonados por aves a manter os seus animais saudáveis e felizes.