Facebook Instagram
Pets

Este animal que fala pode tornar-se tão próximo de si como um cão ou gato

É verdade. Este animal tem a capacidade única de criar laços profundos com os tutores
IOL
Hoje às 11:00
Capa
Capa
É o fim dos ácaros e dos pelos de animais: máquina de limpeza deixa sofás, tapetes e carro como novos

Quando pensamos em animais de estimação, cães e gatos são normalmente os primeiros que surgem na nossa mente. No entanto, cada vez mais pessoas estão a descobrir o potencial das araras como companheiras dentro de casa. Estas aves não se destacam apenas pelas suas cores intensas e vibrantes, mas também pela capacidade única de criar laços profundos com os tutores.

Ao contrário do que muitos supõem, as araras são muito sociáveis e conseguem desenvolver uma ligação afetiva forte com os humanos que cuidam delas. É habitual que identifiquem o seu tutor, procurem a sua atenção e retribuam com gestos de carinho, chegando inclusive a reproduzir comportamentos observados.

Um dos aspetos mais fascinantes das araras é a vocalização. Muitas delas conseguem reproduzir palavras, sons do dia a dia e até imitar vozes humanas, tornando a interação com estes animais rica e envolvente. Esta capacidade vocal cria uma experiência diferente de outros animais de estimação, permitindo que a relação seja simultaneamente emocional e comunicativa.

Ter uma arara apresenta também benefícios singulares em comparação com cães e gatos. Estas aves podem viver várias décadas, algumas ultrapassando os 50 anos, oferecendo uma relação longa e duradoura, quase como um compromisso de vida inteira.

Um exemplo inspirador é a Dora, uma arara que conquistou seguidores no Instagram através da conta do seu tutor. Para além de mostrar momentos de brincadeira, o tutor da Dora partilha conselhos sobre cuidados e alimentação, ajudando outros apaixonados por aves a manter os seus animais saudáveis e felizes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aves Pires (@avespires)

RELACIONADOS
É o fim dos ácaros e dos pelos de animais: máquina de limpeza deixa sofás, tapetes e carro como novos
Gratuito e com animais exóticos: o mini zoo perto de Évora que as famílias adoram
Ração e água não chega. Se tem animais, deve ter isto no seu kit de emergência
Como seria o seu cão ou gato se fosse uma pessoa? Nós mostramos
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
Mais Vistos
00:03:52
Secret Story
Viral nas redes sociais. Voz sanciona Bruna e a resposta amarga da concorrente dá que falar
tvi
00:02:08
Secret Story
Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas
tvi
00:06:53
Secret Story
Bruna passa-se completamente com barulhos noturnos: «Jogo triste»
tvi
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
Destaques IOL
Celebridade
Lembra-se de Susan Boyle? Reapareceu nos últimos dias e é impressionante como está diferente
Tragédia
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok
Portugal
Há duas experiências portuguesas no top 20 das melhores do mundo do TripAdvisor
Dicas
Como limpar o forno sem esfregar e deixá-lo como novo
Mais Lidas
Famosos
Funeral de Susana Gravato: vontade dos familiares não é cumprida!
selfie
Historias de amor
Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»
Famosos
Após disparar contra Susana Gravato, filho tocou no corpo... e fez duas coisas impressionantes!
selfie
Famosos
Reviravolta? Interrogatório a filho de Susana Gravato dá origem a nova suspeita
selfie
Alexandra Lencastre
Era a mulher mais bonita de Portugal nos anos 90 e começou num programa de TV infantil. Sabe de quem falamos?
Famosos
Teresa Silva já não é mais a mesma: "Hoje foi o dia mais esperado!"
selfie