Pets

Muitos tutores não trocam a água do cão ou gato porque vêem que está limpa. E isto é um grande erro

Nunca faça isto. Especialistas avisam que pode comprometer a saúde de cães e gatos
IOL
Hoje às 10:51
Cão a beber água
Cão a beber água
Foto: freepik
Muitos donos de animais de estimação acreditam que, se a água na taça parece limpa, não há necessidade de a trocar. Deixar água “do dia anterior” tornou-se um hábito comum, mas especialistas alertam que esta prática pode pôr a saúde de cães e gatos em risco.

A página de Instagram @espacopetbancarios relembra que, mesmo quando transparente, a água acumulada pode conter fungos, bactérias e outras impurezas invisíveis que prejudicam os animais.

A pensar nisso, os especialista deixaram alguma recomendações simples podem fazer toda a diferença:

  • Trocar a água diariamente;
  • Lavar a taça todos os dias;
  • Manter estes pequenos cuidados para garantir bem-estar e saúde dos animais.

 

