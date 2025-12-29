Muitos tutores não trocam a água do cão ou gato porque vêem que está limpa. E isto é um grande erro

Muitos donos de animais de estimação acreditam que, se a água na taça parece limpa, não há necessidade de a trocar. Deixar água “do dia anterior” tornou-se um hábito comum, mas especialistas alertam que esta prática pode pôr a saúde de cães e gatos em risco.
A página de Instagram @espacopetbancarios relembra que, mesmo quando transparente, a água acumulada pode conter fungos, bactérias e outras impurezas invisíveis que prejudicam os animais.
A pensar nisso, os especialista deixaram alguma recomendações simples podem fazer toda a diferença:
- Trocar a água diariamente;
- Lavar a taça todos os dias;
- Manter estes pequenos cuidados para garantir bem-estar e saúde dos animais.