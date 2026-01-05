Facebook Instagram
Patinho com deficiência tem uma cadeira de bebé para conseguir comer

Ozzy é um patinho que nasceu com uma deficiência: as pernas demasiado afastadas que o impedia de andar
IOL
Há 1h e 14min
Ozzy é um patinho que nasceu com uma deficiência: as pernas demasiado afastadas que o impedia de andar. Por causa disso, tinha até de comer numa espécie de cadeira de bebé adaptada, feita à medida para conseguir manter-se direito. E são as imagens destas refeições que rapidamente se tornaram virais. 

A sua dona recusou aceitar que aquele fosse o destino do pequeno pato. Com muita paciência, criatividade e dedicação, decidiu ajudá-lo a recuperar a mobilidade através de exercícios físicos semelhantes a fisioterapia. Ao longo dos dias, foi encontrando formas engenhosas de fazer com que Ozzy ganhasse força nas pernas.

Todo esse processo ficou registado num vídeo partilhado pelo The Dodo, conhecido por dar a conhecer histórias emocionantes de animais que desafiam todas as probabilidades. Nele é possível acompanhar a evolução de Ozzy desde os primeiros dias, em que mal conseguia mover-se, até se transformar num pato crescido, ativo, a correr feliz pelo espaço que o rodeia.

Os esforços acabaram por compensar e os primeiros passos de Ozzy acabaram por comover a internet. Hoje, aquele patinho que parecia condenado a nunca andar é um verdadeiro exemplo de superação e prova de que, com amor e persistência, até os começos mais difíceis podem ter finais felizes.

Veja agora o vídeo: 

