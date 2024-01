O seu animal de estimação tem seguro?

As despesas com a saúde de um animal de estimação escapam, muitas vezes, ao planeamento do nosso orçamento mensal por se considerar que o animal goza de plena saúde e que vive suficientemente protegido em casa. Contudo, tal como acontece connosco, também ele pode sofrer um acidente ou vir a ter uma doença grave.

Uma das responsabilidades dos “donos” é cuidar regularmente da sua saúde, nomeadamente com check-ups, vacinação e tosquia (desde a higiene corporal ou oral ao simples corte das unhas).

Independentemente do tipo de cuidados, as despesas podem ser recorrentes, e em alguns casos muito pesadas, o que acabará sempre por justificar contratar um seguro para o seu animal.

A par da questão financeira, deve ainda ter presente que, em Portugal, o seguro de responsabilidade civil é obrigatório para “cães perigosos e potencialmente perigosos”. O seu animal de estimação pode não estar incluído nestas categorias, porém, é conveniente ter um seguro de responsabilidade civil para qualquer animal já que o deixará protegido em caso de atos imprevistos do seu animal.

Vantagens do seguro para animal de estimação

Ainda que o principal foco recaia sobre as coberturas em matéria de despesas com consultas, medicamentos e hospitalizações, as vantagens estendem-se também à responsabilidade civil, na medida em que pode procurar contratar um seguro que garanta indeminização dos danos causados a terceiros pelo seu animal de estimação.

Em termos financeiros, ter um seguro para o seu animal de estimação pode ser ainda mais relevante se tiver de lidar com despesas de saúde avultadas. Apesar do valor do prémio a pagar refletir a quantidade de coberturas escolhidas, deve dar particular atenção às condições que o seguro contempla, sendo que, na sua maioria, vai poder optar por coberturas para:

- Vacinas;

- Exames de rotina ou por acidentes/doenças;

- Tratamentos;

- Internamento;

- Transporte do animal em caso de urgência;

- Produtos/serviços como tosquia, alimentação e medicação;

- Serviço fúnebre do animal;

- Procura em caso de desaparecimento;

- Guarda do animal em caso de hospitalização do dono.

Tal como quando precisamos de contratar um seguro de uma outra natureza, devemos, previamente, analisar as diferentes ofertas no mercado. Logo, devemos pedir simulações a várias seguradoras e comparar valores, coberturas, limites de capital, períodos de carência e as exclusões.

Dedução de despesas com veterinário no IRS

Para a gestão das suas finanças, é ainda relevante que saiba que pode deduzir no IRS 15% do IVA de despesas com veterinários. As despesas elegíveis prendem-se com tratamentos, consultas, transporte de animais doentes e inclusivamente alimentação, desde que prescrita pelo veterinário, até um limite de 250 euros por agregado.