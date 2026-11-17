Assim foi a estreia de Zé Lopes como ator: veja todas as imagens!

Zé Lopes revela tudo o que come num dia

Assim foi a semana de Zé Lopes: "Uma vida extremamente aleatória"

O apresentador Zé Lopes abriu o álbum de família para celebrar a irmã. A publicação inclui imagens especiais e uma declaração divertida.

Zé Lopes voltou a mostrar o seu lado mais familiar e emocionou os seguidores com uma partilha muito especial. O apresentador assinalou o aniversário da irmã mais velha com uma declaração cheia de carinho e várias fotografias antigas, algumas das quais pouco conhecidas do público. Mas houve um pormenor que não passou despercebido: as parecenças físicas entre os dois.

Na publicação, o rosto da televisão não escondeu a importância que a irmã tem na sua vida e aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem marcada pela cumplicidade e pelo humor.

«Há 28 anos a ser a minha pessoa preferida. Há 35 a ser a filha favorita dos meus pais (mas eu entendo… ela não tem defeitos e eu sou um poço deles 😂)», começou por escrever.

Uma declaração divertida que rapidamente deu lugar a palavras de grande ternura.

«Parabéns, irmã. És a minha sorte grande. Amo-te. Pelas boas gargalhadas, pelos abraços-terapia, pelas longas conversas sem hora marcada, pelo teu coração-casa ❤️», acrescentou.

As fotografias antigas que estão a conquistar os seguidores

Além da mensagem, foram as imagens partilhadas por Zé Lopes que despertaram a atenção dos seguidores. O apresentador recuperou registos especiais ao lado da irmã, permitindo espreitar momentos da história familiar que habitualmente não fazem parte da exposição pública.

E houve uma observação que se repetiu na caixa de comentários: as parecenças entre os irmãos.

«São iguais» e «Que lindos» foram algumas das reações deixadas pelos internautas, que também aproveitaram para felicitar a aniversariante.

Entre as mensagens, houve ainda quem brincasse com a referência à preferência dos pais: «Porque é que será que os filhos acham que os pais têm preferência?».

Outros seguidores deixaram votos de felicidade à irmã do comunicador, com mensagens como «Parabéns à mana» e «Um dia muito feliz e maravilhoso».

Zé Lopes já tinha falado da importância da família

Apesar de ser uma figura conhecida do pequeno ecrã, Zé Lopes tem partilhado, em diferentes ocasiões, a importância que a família representa na sua vida.

Em outubro de 2025, poucos dias antes de completar 28 anos, o apresentador fez uma reflexão pública sobre a educação que recebeu dos pais e o papel que estes tiveram na construção da sua personalidade.

Na altura, recordou também a irmã, Rita, explicando que ambos estavam fisicamente distantes dos pais devido às exigências profissionais e pessoais. O comunicador mostrou-se particularmente grato pelos valores que recebeu em casa, destacando a empatia, o respeito e a tolerância.

Agora, numa ocasião especial para a irmã, voltou a demonstrar que os laços familiares continuam a ocupar um lugar muito importante na sua vida.

Entre fotografias de outros tempos, gargalhadas e uma declaração sem filtros, Zé Lopes deixou uma mensagem simples, mas carregada de significado: a irmã é, há muitos anos, uma das pessoas mais especiais do seu mundo.