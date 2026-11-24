De ídolo dos jovens a concorrente de reality: este D'Zrt já esteve no Big Brother

Edmundo Vieira já foi pai pela segunda vez e mostra as primeiras fotos do filho

O tempo passa, mas há memórias que continuam bem vivas. Um dos rostos que marcou uma geração através da música e da televisão decidiu abrir o álbum de recordações e surpreendeu os seguidores com fotografias da infância. Consegue adivinhar quem é?

Falamos de Edmundo Vieira, antigo elemento dos D'ZRT, que assinalou o 43.º aniversário, no passado domingo, 22 de novembro, com uma partilha muito especial nas redes sociais.

O cantor recuperou imagens de quando tinha apenas oito anos, numa viagem ao passado que não deixou os fãs indiferentes. Na legenda, mostrou que os sonhos de criança continuam a acompanhá-lo, apesar de todos os anos e conquistas.

«Com 8 anos era apenas um miúdo com um sonho. Hoje faço 43 e continuo a sonhar. Que venham os próximos capítulos com a mesma vontade de viver», escreveu Edmundo Vieira, acompanhando a mensagem com um coração.

A publicação é uma oportunidade para recordar o percurso de um artista que conquistou milhares de fãs e se tornou um dos nomes associados a uma das bandas mais populares da música portuguesa dos anos 2000.

Dos Morangos com Açúcar ao fenómeno D'ZRT

Foi através da série juvenil da TVI 'Morangos com Açúcar' que Edmundo Vieira ganhou grande notoriedade junto do público. Em 2004, integrou os D'ZRT, ao lado de Angélico Vieira, Paulo Vintém e Vítor Fonseca, conhecido como Cifrão.

O projeto musical nasceu no universo da ficção televisiva, mas rapidamente ultrapassou o pequeno ecrã. A banda tornou-se um verdadeiro fenómeno entre os mais jovens, com concertos concorridos, discos de sucesso e milhares de admiradores.

Canções como 'Para Mim Tanto Me Faz', 'Verão Azul' e 'Querer Voltar' ficaram na memória de uma geração que acompanhou os artistas dentro e fora da televisão.

Antes de integrar o grupo, Edmundo já tinha dado passos no mundo da música, tendo participado na primeira edição do programa 'Operação Triunfo'. Mais tarde, decidiu também apostar num percurso a solo, com o lançamento do álbum 'Edmundo', em 2009, e de 'Mais de Mim', em 2016.

Em 2023, voltou a subir ao palco com Paulo Vintém e Cifrão, numa reunião muito aguardada pelos fãs dos D'ZRT. A ausência de Angélico Vieira, que morreu em 2011, esteve sempre presente nesta nova etapa do grupo.

Os três artistas voltaram a encontrar-se com o público em vários concertos, numa viagem carregada de nostalgia e emoção, antes da despedida dos palcos, em setembro de 2024.

Uma nova fase na vida pessoal: Edmundo voltou a ser pai

Para além da carreira artística, Edmundo Vieira tem vivido momentos particularmente especiais na vida familiar.

O cantor é pai de Miguel, de 17 anos, fruto de uma relação anterior com Andreia Azevedo. Em março de 2026, voltou a viver a experiência da paternidade com o nascimento do segundo filho, Angel, fruto da relação com Beatriz Pereira.

A escolha do nome do bebé teve um significado muito especial: trata-se de uma homenagem a Angélico Vieira, antigo companheiro de banda e amigo de Edmundo, cuja morte, em 2011, deixou uma marca profunda nos restantes elementos dos D'ZRT.

O nascimento foi anunciado pelo músico nas redes sociais, onde partilhou a felicidade de receber o novo membro da família.

Agora, ao completar 43 anos, Edmundo Vieira volta a olhar para trás, recordando o menino de oito anos que tinha um sonho e que, entretanto, conseguiu conquistar um lugar na história da música portuguesa.

E a mensagem que deixou parece resumir tudo: os anos passam, os capítulos mudam, mas a vontade de continuar a sonhar permanece intacta.