É filha de uma das maiores artistas do País, mas é por outro motivo que esta jovem portuguesa está a dar que falar

Filha de Ana Malhoa e neta de José Malhoa, India Malhoa cresceu rodeada de música e seguiu as pisadas da família. A cantora assinalou o aniversário com uma partilha ousada nas redes sociais, onde voltou a receber uma chuva de elogios. «Ícone», «Deusa» e «Musa» são algumas das reações dos seguidores.

India, que completou 27 anos a 11 de outubro, assinalou a data especial com uma publicação que não passou despercebida aos seguidores. Com um visual ousado, a artista voltou a despertar a atenção dos internautas, que não pouparam nos elogios à sua imagem.

«Ícone», «Guapa», «Diva» e «Que visual incrível» são alguns dos comentários que se podem ler na publicação, na qual também se multiplicam as mensagens de parabéns. Entre as reações, há ainda quem lhe chame «Uma giraça», «Fashionista», «Deusa» e «Musa».

A sensualidade e a aposta em visuais marcantes são características que têm acompanhado a presença de India Malhoa nas redes sociais. A artista volta, assim, a conquistar elogios numa altura em que também tem apostado no regresso à música e na afirmação da sua identidade artística.

India Malhoa seguiu as pisadas da mãe e do avô

A música faz parte da vida de India Malhoa desde muito cedo. Filha da cantora Ana Malhoa e neta de José Malhoa, dois nomes conhecidos da música portuguesa, a artista cresceu num ambiente em que os palcos e os espetáculos faziam parte do quotidiano.

Segundo a biografia divulgada pela sua agência, India estreou-se a cantar na televisão aos três anos, com o tema «Alguém». Ainda em criança, gravou uma música com a mãe e o avô, intitulada «3 Gerações», que celebra precisamente a paixão pela música que une a família.

Aos 11 anos, lançou o primeiro álbum a solo e chegou a atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O percurso precoce ajudou a construir a sua ligação ao mundo artístico, seguindo uma tradição familiar que atravessa diferentes gerações.

Apesar de ter crescido sob a atenção do público, India Malhoa tem procurado construir um caminho próprio, tanto na música como na imagem que apresenta aos seguidores.

O regresso à música e uma nova identidade artística

Depois de um período mais afastada dos lançamentos musicais, India Malhoa regressou em 2025 com «Razão», o primeiro single do álbum de estreia que anunciou na altura, através da Sony Music.

O tema marcou uma nova etapa na carreira da cantora, que explicou ter aproveitado os anos anteriores para explorar referências e perceber melhor a identidade musical que pretendia apresentar.

«A minha ambição vai para lá do que é cantar, eu sou uma performer», afirmou na apresentação do projeto, numa declaração que reflete a importância que atribui à componente visual e à performance.

Em maio de 2025, lançou também «Balançar», dando continuidade a esta nova fase artística. A aposta combina música pop, uma estética contemporânea e uma imagem cuidada, numa tentativa de afirmar uma identidade que vá além do apelido que herdou da família.

A ligação a Ana Malhoa e José Malhoa continua a ser uma parte importante da sua história, mas India procura afirmar-se com um projeto próprio e uma abordagem artística que considera sua.

Uma presença que não passa despercebida nas redes sociais

Para além da música, India Malhoa tem conquistado atenção pela forma como constrói a sua imagem pública. As fotografias com visuais arrojados e as escolhas de moda têm motivado elogios frequentes, numa presença digital que acompanha a sua evolução enquanto artista.

A publicação feita por ocasião dos 27 anos é mais um exemplo dessa atenção. Entre as mensagens de aniversário, os seguidores destacaram a escolha do visual e deixaram comentários como «Diva», «Deusa» e «Musa».

A artista tem sido associada a uma estética ousada e feminina, na qual a moda e a imagem assumem um papel importante. Uma estratégia que acompanha a nova fase musical e que contribui para manter o interesse em torno do seu nome.

Entre a herança musical da família, o regresso aos lançamentos e a presença marcante nas redes sociais, India Malhoa continua a construir o seu percurso. Aos 27 anos, a cantora procura conciliar o legado artístico que recebeu com uma identidade própria, dentro e fora dos palcos.