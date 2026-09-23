Carregar sem cabos e sem preocupações: assim é esta powerbank com milhares de elogios

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Uma powerbank é sempre uma boa companhia. Seja numa viagem, num concerto, num dia inteiro fora de casa ou naquele momento em que o telemóvel está quase a morrer, ter uma por perto poupa-nos a procura desesperada por uma tomada. Esta da Anker dá para usar tanto com iPhone como com Android, por cabo, e ainda carrega por indução magnética em aparelhos compatíveis.

Aliás, é esse formato magnético que mais a destaca: à mistura e com as mãos livres. Não é por acaso que já soma mais de 10 mil avaliações na Amazon, com uma média de 4,5 estrelas, uma classificação elevada entre os utilizadores da plataforma. Neste momento, pode ser adquirida por 40 euros na Amazon.

Além do formato, também a capacidade ajuda a explicar o sucesso da Anker 633. Com 10.000 mAh, consegue carregar a maioria dos smartphones duas a três vezes antes de precisar de ser recarregada, energia suficiente para aguentar um dia inteiro fora de casa, seja no trabalho, numa viagem ou num festival, sem ter de andar preocupado com a bateria. E apesar dessa autonomia toda, mantém-se compacta e cabe facilmente numa mala ou até num bolso maior.

Há ainda um pormenor que passa despercebido à primeira vista: o suporte dobrável integrado na própria bateria. Depois de encaixada no telemóvel, pode ser aberta para manter o equipamento apoiado numa mesa, por exemplo, enquanto se vê um vídeo ou se acompanha uma chamada.

Quanto à velocidade, também aqui há flexibilidade. Por cabo, carrega os dispositivos mais depressa; sem fios, o carregamento é um pouco mais lento, mas continua a ser prático quando não há cabo à mão. No fundo, a powerbank adapta-se à situação: cabo quando se quer rapidez, sem fios quando se quer praticidade.

Por fim, fica também a parte da segurança: a bateria inclui proteção contra curto-circuitos, sobretensão e excesso de temperatura, além de quatro indicadores luminosos que permitem acompanhar o nível de carga. Na caixa encontra-se a própria Anker 633, um cabo USB-C e o manual de instruções.

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