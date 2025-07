Como transformar bananas em snacks crocantes saudáveis na air fryer

Descoberta no perfil da influencer Anna Ortiz (@annappleaday_), esta receita de rodelas crocantes de banana-da-terra é perfeita para quem gosta de manter um estilo de vida saudável, sem passar fome ou abdicar dos alimentos que sabem bem. Anna Ortiz, conhecida por partilhar sugestões leves e cheias de cor, mostra como transformar um ingrediente simples num snack estaladiço e cheio de sabor, sem excesso de óleo.

O diferencial desta receita está no método de preparação: em vez de serem fritas, as rodelas de banana-da-terra são cozinhadas na air fryer, com muito menos gordura. Primeiro, cortam-se em rodelas grossas e envolvem-se num pouco de azeite. Vão à air fryer a 180 °C durante cerca de 10 a 12 minutos. Quando estiverem macias, são ligeiramente esmagadas com um copo, pinceladas novamente com azeite e voltam para o aparelho, agora a 200 °C, por mais 5 a 7 minutos — até ficarem douradas e bem crocantes.

Este método, para além de mais leve, realça o sabor natural da banana-da-terra. As rodelas crocantes tornam-se um snack versátil, ideal para servir como entrada, acompanhar pratos ou simplesmente petiscar a qualquer hora. Os acompanhamentos perfeitos? Guacamole, húmus ou até um molho de iogurte — tudo serve para dar um toque especial e sofisticado a esta base simples e deliciosa.