É hoje: o Ano Novo Chinês arranca com o regresso do Cavalo de Fogo

Se 2025 foi ano de reflexão, hoje começa oficialmente o ano de agir.
Há 2h e 58min
Ano novo chinês
Ano novo chinês
Foto: Amazon.es
Hoje, 17 de fevereiro de 2026, começa oficialmente o Ano Novo Chinês — e com ele, o início do Ano do Cavalo de Fogo no calendário lunar. Uma combinação rara que acontece apenas uma vez a cada 60 anos.

O Ano Novo Lunar segue o calendário tradicional chinês, baseado nas fases da lua, e associa cada ano a um dos 12 animais do zodíaco e a um dos cinco elementos — madeira, fogo, terra, metal e água. As celebrações estendem-se por 15 dias, culminando no tradicional Festival das Lanternas no início de março.

De acordo com o site National Geographic, o Cavalo é o sétimo animal do ciclo e simboliza movimento, independência, resistência e ambição. Quando combinado com o elemento Fogo, essas características tornam-se mais intensas — especialistas citados pela publicação associam esta energia à ação, à vitalidade e à vontade de avançar mesmo perante desafios.

Depois de 2025, Ano da Serpente de Madeira, visto como um período de estratégia e reflexão, 2026 surge como um tempo de aceleração. Espera-se maior dinamismo nos projetos, decisões mais rápidas e um ambiente favorável a mudanças. O simbolismo do Fogo traz, no entanto, um alerta: a impulsividade. O equilíbrio entre entusiasmo e prudência é a chave do ciclo que hoje começa.

A mensagem do Ano do Cavalo de Fogo é clara — avançar com determinação, mas sem perder o foco. Intensidade e transformação estão prometidas. O primeiro dia já chegou.

