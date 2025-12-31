Facebook Instagram
Quer começar o ano com energia positiva? Coloque isto à entrada de casa, segundo o Feng Shui

Segundo o Feng Shui, deve colocar isto à porta de casa para começar o ano em grande
Hoje às 11:01
Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono

A entrada de casa é um dos espaços mais utilizados no dia a dia, mas também um dos mais esquecidos quando se fala em limpeza profunda e harmonização. É nesta zona que se acumulam pó, humidade e odores, fatores que podem afetar a sensação de bem-estar logo ao entrar em casa.

Citado pelo site El Cronista, especialistas em organização e Feng Shui apontam um truque simples e acessível para melhorar o ambiente: colocar folhas de hortelã perto da porta de entrada.

Para além do aroma fresco e agradável, a hortelã liberta compostos naturais como o mentol e o eucaliptol, conhecidos pela sua capacidade de neutralizar odores. Estudos publicados no Journal of Essential Oil Research indicam ainda que os óleos essenciais desta planta possuem propriedades antimicrobianas e antifúngicas, ajudando a reduzir a presença de bactérias e fungos em espaços fechados.

Do ponto de vista do Feng Shui, a hortelã é considerada uma planta associada à limpeza de energias estagnadas e à atração de vitalidade. Colocada à entrada, funciona como um verdadeiro “filtro energético”, bloqueando vibrações negativas e favorecendo a circulação de energia positiva para o interior da casa.

Entre os principais benefícios apontados estão a purificação do ar, a sensação de frescura, o efeito repelente natural contra insetos e a melhoria da energia da casa. Para além disso, a hortelã contribui para a decoração do espaço, acrescentando um toque verde que transmite organização e vida.

Os especialistas recomendam o uso de hortelã fresca para um aroma mais intenso, embora a versão seca tenha maior durabilidade. A planta pode ser colocada num pequeno jarro ou recipiente decorativo perto da porta, sobre o móvel de entrada ou até em forma de ramo, pendurado discretamente atrás da porta. Em entradas mais amplas, a colocação de ramos de ambos os lados é também uma opção.

Quanto à manutenção, a hortelã fresca dura entre cinco a sete dias em ambientes húmidos e até duas semanas em locais mais secos. Já a hortelã seca pode manter-se eficaz entre 10 e 15 dias. A renovação regular é essencial para garantir que o aroma e o efeito purificador se mantêm.

