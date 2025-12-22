Maioria dos portugueses celebra passagem de ano em casa

Outros artigos:

Um estudo preparado pela Escolha do Consumidor sobre os hábitos e intenções da população portuguesa na noite de passagem de ano revela que a maioria dos inquiridos (65%) pretende celebrar a ocasião em casa, com a família, demonstrando uma tendência para comemorações mais intimistas.

Por sua vez, 13% opta por passar com amigos, mas igualmente em casa, enquanto 8% prefere festas ou eventos organizados por terceiros. As celebrações em espaços públicos, como praças ou zonas com fogo de artifício, atraem 7% dos entrevistados. Do total de inquiridos, apenas 7% admite passar a noite sozinho.

Ainda de acordo com a análise da Escolha do Consumidor, e no que se refere aos planos de viagens nesta altura do ano, 71% dos portugueses ficará em território nacional. Mas, entre os que planeiam deslocações ao estrangeiro, a Europa é o destino preferido por 12% dos inquiridos.

A seguir, surgem as viagens para a África (2%), América do Sul, América do Norte, Ásia e Oceânia (todos com 1%). Refira-se que 11% dos inquiridos ainda não decidiu qual o destino para onde vai viajar no final de ano.

No domínio financeiro, verifica-se uma intenção de controlo dos gastos previstos para a noite da passagem de ano. 26% dos inquiridos planeia gastar menos de 50 euros, enquanto 25% prevê um investimento entre 50 a 100 euros. Cerca de 19% planeia gastar entre 100 a 250 euros e 11% entre 250 a 500 euros. Há ainda 5% de portugueses que estima gastar mais de 500 euros na passagem de ano, enquanto 14% afirma ainda não ter definido o seu orçamento final.

Quando comparadas com o período homólogo do ano passado, as conclusões deste inquérito mostram estabilidade na forma como os portugueses encaram os seus gastos para a noite da passagem de ano. Vejamos: 60% tenciona gastar o mesmo que no ano passado. 27% acredita que vai gastar menos, e 13% assegura que o seu orçamento este ano irá aumentar face ao ano passado.

O estudo analisou também a manutenção de algumas tradições e constatou que 29% dos participantes vão manter o habitual brinde com champanhe ou espumante e 28% recorre à tradição das 12 passas acompanhadas de desejos. A utilização de roupa interior azul (13%), roupa nova (9%) e subir a uma cadeira com o pé direito (5%) foram outras práticas mencionadas.

Sendo esta uma altura em que, por regra, se definem prioridades para o ano que começa,

a Escolha do Consumidor procurou também saber quais as aspirações para 2026, e a situação financeira, citada por 27% dos inquiridos, surge como o desejo mais comum. Seguem-se o bem-estar e a saúde (14%), o conseguir viajar mais (16%). Foram igualmente citados por 16% dos entrevistados, passar mais tempo com a família e amigos e a necessidade de alcançar um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (12%). Por último, 10% tem ambições de crescimento académico ou profissional, 4% não pensou ainda sobre as suas expetativas para 2026 e 1% expressa desejos mais amplos, com mensagens de esperança ligadas à paz mundial e à melhoria das condições globais de vida.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders