O seu gato está a comer menos? Isto pode ser mais sério do que parece

Os gatos adoram e são essenciais à sua saúde: os snacks que deve ter sempre em casa

Este aparelho aspira (literalmente) cães e gatos. E quem testou diz que é melhor que o Dyson

A recusa de alimento por parte de um gato, conhecida como anorexia felina, é um desafio comum que nunca deve ser ignorado. Segundo o site Wamiz, este comportamento surge frequentemente devido a stress, dor ou doenças escondidas, funcionando como um aviso do corpo de que algo não está bem. É essencial observar se a falta de apetite vem acompanhada de outros sinais, tais como:

Sinais de mal-estar: Febre, vómitos ou um cansaço extremo (o gato parece "mole" e sem forças).

Febre, vómitos ou um cansaço extremo (o gato parece "mole" e sem forças). Problemas físicos: Dificuldade em mastigar devido a dores nos dentes ou gengivas.

Dificuldade em mastigar devido a dores nos dentes ou gengivas. Alterações ambientais: Mudanças de casa, introdução de novos animais ou pessoas.

Dicas práticas para estimular o apetite

De acordo com o site Wamiz, se o animal aparentar estar bem, pode tentar algumas estratégias caseiras para o incentivar a comer:

Aquecer a comida : Um toque de calor intensifica o aroma e torna o alimento muito mais atraente.

: Um toque de calor intensifica o aroma e torna o alimento muito mais atraente. Mudar o sabor: Experimentar marcas ou texturas diferentes (como comida húmida).

Experimentar marcas ou texturas diferentes (como comida húmida). Oferecer à mão : O contacto direto e o carinho podem estimular o animal a aceitar o alimento.

: O contacto direto e o carinho podem estimular o animal a aceitar o alimento. Cozinhados simples: Ofereça peito de frango ou peixe branco cozido apenas em água. O caldo da cozedura é excelente para evitar a desidratação.

O perigo do jejum e o "fígado gordo"

O tempo é um fator crítico. Quando um gato deixa de comer, o organismo recorre às reservas de gordura para obter energia de forma muito rápida. Este processo pode causar uma complicação grave chamada lipidose hepática (fígado gordo), que compromete o órgão em poucos dias. Este risco é ainda maior em gatos com excesso de peso. Por isso, se a recusa de alimento for total ou parcial e se prolongar por mais de 24 horas, deve procurar imediatamente uma avaliação veterinária.

O que esperar da consulta ao veterinário?

Na clínica, o médico irá realizar um exame físico e, se necessário, análises de sangue ou ecografias para identificar a causa exata, que pode ir de uma simples obstrução a problemas renais ou diabetes. O tratamento será adaptado a cada caso e pode incluir: