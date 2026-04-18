O seu gato está a comer menos? Isto pode ser mais sério do que parece

A recusa de alimento por parte de um gato, conhecida como anorexia felina, é um desafio comum que nunca deve ser ignorado. Segundo o site Wamiz, este comportamento surge frequentemente devido a stress, dor ou doenças escondidas, funcionando como um aviso do corpo de que algo não está bem. É essencial observar se a falta de apetite vem acompanhada de outros sinais, tais como:
- Sinais de mal-estar: Febre, vómitos ou um cansaço extremo (o gato parece "mole" e sem forças).
- Problemas físicos: Dificuldade em mastigar devido a dores nos dentes ou gengivas.
- Alterações ambientais: Mudanças de casa, introdução de novos animais ou pessoas.
Dicas práticas para estimular o apetite
De acordo com o site Wamiz, se o animal aparentar estar bem, pode tentar algumas estratégias caseiras para o incentivar a comer:
- Aquecer a comida: Um toque de calor intensifica o aroma e torna o alimento muito mais atraente.
- Mudar o sabor: Experimentar marcas ou texturas diferentes (como comida húmida).
- Oferecer à mão: O contacto direto e o carinho podem estimular o animal a aceitar o alimento.
- Cozinhados simples: Ofereça peito de frango ou peixe branco cozido apenas em água. O caldo da cozedura é excelente para evitar a desidratação.
O perigo do jejum e o "fígado gordo"
O tempo é um fator crítico. Quando um gato deixa de comer, o organismo recorre às reservas de gordura para obter energia de forma muito rápida. Este processo pode causar uma complicação grave chamada lipidose hepática (fígado gordo), que compromete o órgão em poucos dias. Este risco é ainda maior em gatos com excesso de peso. Por isso, se a recusa de alimento for total ou parcial e se prolongar por mais de 24 horas, deve procurar imediatamente uma avaliação veterinária.
O que esperar da consulta ao veterinário?
Na clínica, o médico irá realizar um exame físico e, se necessário, análises de sangue ou ecografias para identificar a causa exata, que pode ir de uma simples obstrução a problemas renais ou diabetes. O tratamento será adaptado a cada caso e pode incluir:
- Medicação: Controlo da dor, protetores gástricos ou antibióticos.
- Internamento: Para administração de líquidos (soro) em caso de desidratação.
- Cirurgia dentária: Caso a dor na boca seja o motivo da falta de apetite.
- Dieta específica: Orientação sobre rações terapêuticas adaptadas às necessidades do seu gato.