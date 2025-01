Stress, ansiedade e pânico: experimente o método 5-4-3-2-1 para controlar-se e voltar ao normal

A ansiedade faz parte da vida de todas as pessoas, mesmo que algumas sofram muito mais do que outras. A verdade é que, em algum momento, todos nós somos expostos a sentimentos de stress, ansiedade ou mesmo pânico. Na secção Behavioral Health Partners, disponível no site da faculdade de Medicina da Universidade de Rochester, dos Estados Unidos, é explicado um método para conseguir controlar uma crise de ansiedade.

Este método consiste em seguir cinco passos, que vão fazer com que tenha capacidade de controlar os sintomas de ansiedade e de uma crise de pânico. Falar em público, avaliações de desempenho e novas responsabilidades profissionais são apenas algumas das situações relacionadas com o trabalho, por exemplo, que podem fazer com que até a pessoa mais calma se sinta ansiosa.

“Este exercício de cinco passos pode ser muito útil durante períodos de ansiedade ou pânico, ajudando a fixar-se no presente, quando a sua mente está a oscilar entre vários pensamentos ansiosos”, pode ler-se neste artigo médico.

Antes de iniciar este exercício, preste atenção à sua respiração. Respirações lentas, profundas e longas podem ajudá-lo a manter uma sensação de calma ou a voltar a um estado mais calmo. Depois de recuperar o fôlego, siga as etapas:

5: Observe CINCO coisas que consegue ver à sua volta. Pode ser uma caneta, uma mancha no tecto ou qualquer outro objeto no ambiente.

4: Observe QUATRO coisas que consegue tocar à sua volta. Pode ser o seu cabelo, uma almofada ou o chão debaixo dos seus pés.

3: Observe TRÊS coisas que consegue ouvir. Pode ser qualquer som externo. Concentre-se em sons que vêm de fora do seu corpo.

2: Observe DUAS coisas que consegue cheirar. Talvez esteja no escritório e consiga sentir o cheiro de um lápis, ou talvez esteja no quarto e consiga cheirar uma almofada. Se precisar de dar uma pequena volta para encontrar um aroma, pode sentir o cheiro do sabão na casa de banho ou da natureza no exterior.

1: Observe UMA coisa que consegue saborear. Qual é o sabor que sente na boca? Pastilha, café ou a sandes do intervalo?