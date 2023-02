Consegue adivinhar quem é esta celebridade portuguesa? Tem hoje 51 anos!

A cantora Liliana Almeida partilhou uma fotografia amorosa do marido quando este era criança a propósito da celebração do seu 51.º aniversário. Falamos, pois claro, de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting e ex-concorrente do Big Brother Famosos, programa no qual ambos se apaixonaram, levando-os a casarem-se pouco tempo depois.

“Dá para adivinhar quem é?”, pergunta Liliana na sua conta, publicando de seguida um poema que termina assim: “Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará.“ “Parabéns meu amor”, remata a cantora, dedicando as palavras ao marido que fez anos no passado dia 8.

“Impressiona-me notar-se já a personalidade marcada, a força, a vontade de mudança, apenas uma criança,sim, mas digam que não se percebe perfeitamente que sabia bem o que queria”, escreveu, a propósito da fotografia. “Essas características fazem parte do que é o Bruno hoje, mas existem outras que agora conheço e que fazem parte do seu ser, mas aqui não estão estampadas. Estão na segunda ao meu lado.”

“Hoje é renascimento para ti meu amor, vão chegar tantas coisas boas e desafios também, com certeza, e será certamente uma volta iluminada. Eu estarei por perto e a agarrar a tua mão. Vida longa e que o nosso amor perdure intenso assim saudável pela vida fora. Amo-te bué”, escreveu ainda.