Filha de um dos maiores craques do futebol português já tem 27 anos e é médica

Daniela Svedin Figo, uma das filhas de Luís Figo e Helen Svedin, já tem 27 anos e vale a pena percorrer as suas fotografias para observar os detalhes de um estilo sóbrio e de pendor aristocrático.

Daniela, que elogia com frquência as suas raizes portuguesas e suecas, nasceu e cresceu em Espanha. Recentemente, licenciou-se em Medicina, momento que motivou publicações e mensagens de elogio por parte do pai, da mãe e das irmãs.

A jovem é a filha mais velha do casal, que tem ainda Stella e Martina, atualmente com 21 e 24 anos, respetivamente. Ao longo dos anos, as três irmãs foram sempre partilhando momentos de grande união.

Nesta galeria, recordamos Daniela Svedin Figo ao longo dos anos e mostramos como está atualmente, aos 27 anos, numa fase marcada pela concretização de um importante objetivo profissional.