Os miúdos de ‘Boa Sorte, Charlie!’ estão irreconhecíveis! Veja como são hoje

A série ‘Boa Sorte, Charlie!’, produzida e transmitida no Disney Channel, foi um êxito junto do público infanto-juvenil e esteve no pequeno ecrã desde 2010 a 2014.

Mia Talerico deu vida a Charlie Duncan dos seus dois anos de idade até aos seis. Hoje, a menina que dá nome à série, já tem 14 anos e está irreconhecível. Bridgit Mendler, a atriz que deu vida a Teddy, a irmã mais velha de Charlie e outra personagem central desta comédia familiar, pouco mudou fisicamente. Mas é hoje uma mulher de 30 anos e casada!

Os irmãos mais velhos de Charlie eram interpretados por Bradley Steven Perry (Gabe) e Jason Dolley (PJ). Ambos os rapazes mudaram bastante desde a transmissão da série. Bradley tem hoje 24 anos e Jason 31.

Quem exibe uma forma incrível e parece ter resistido à passagem dos anos é Leigh-Allyn Baker, a atriz que interpretou Amy Duncan, a mãe. Aos 50 anos, a atriz continua incrível!

O pai da série, Bob Duncan, foi interpretado por Eric Allan Kramer, que tem hoje 60 anos e está, naturalmente, bastante diferente.

